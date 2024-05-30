İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar

Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı 30 Mayıs 2024 09:03 - Güncelleme: 30 Mayıs 2024 09:20 - Güncelleme:

Filistin, İsrail, Protesto, Haber

Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze ve Refah'taki sivil katliamı dünyanın her yerinde tepki görmeye devam ediyor. Kanada ve Fransa'da yapılan İsrail karşıtı eylemlere polis müdahale etti. Göstericiler, Paris'te İsrail ürünü satan dükkanların camlarına kırmızı boya ile el izi bıraktı.