İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar
Düzenleyen: Ahmet Öksüz / Kaynak: Anadolu Ajansı- Güncelleme:
Dünya Haberleri / Anadolu Ajansı
İsrail'in Gazze ve Refah'taki sivil katliamı dünyanın her yerinde tepki görmeye devam ediyor. Kanada ve Fransa'da yapılan İsrail karşıtı eylemlere polis müdahale etti. Göstericiler, Paris'te İsrail ürünü satan dükkanların camlarına kırmızı boya ile el izi bıraktı.
Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan ülkenin başkenti Ottowa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlarla meydanda toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki ölümcül saldırılarını protesto etti.
GÜNVELİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ
Göstericilerin yürüyüşe başlayacakları alanda toplanmasından önce bölgeye güvenlik ekipleri geldi. Göstericiler taşıdıkları bayrak, pankart ve dövizlerle İsrail soykırımını protesto etti. Slogan atan eylemcilere karşı alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.
FRANSA'DA POLİS MÜDAHALESİ
Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce gösterici, "Gazze'deki soykırımı" kınamak üzere bir araya geldi.
Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS), "İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımı" kınamak için başkentteki Saint-Augustin Meydanı'nda gösteri düzenlenme çağrısı üzerine akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.
Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS), "İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımı" kınamak için başkentteki Saint-Augustin Meydanı'nda gösteri düzenlenme çağrısı üzerine akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.
Öte yandan polis biber gazı ile göstericilere müdahale etti ve uzun süre eylemcilerin gösteri alanından çıkmasına izin vermedi.
İSRAİL ÜRÜNÜ SATAN YERLERE TEPKİ
Göstericiler İsrail'i destekleyen markaların ürünlerinin satıldığı dükkanlara kırmızı boyaya batırdıkları elleri ile izler bıraktı.
Bazı protestocular, gösteriye metroda devam ederek "ateşkes" sloganları attı.
Düzenleyen: Ahmet Öksüz - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
Kaynak: Anadolu Ajansı