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İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
İsrail&#039;e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar
Filistin, İsrail, Protesto, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail'in Gazze ve Refah'taki sivil katliamı dünyanın her yerinde tepki görmeye devam ediyor. Kanada ve Fransa'da yapılan İsrail karşıtı eylemlere polis müdahale etti. Göstericiler, Paris'te İsrail ürünü satan dükkanların camlarına kırmızı boya ile el izi bıraktı.

Kanada'nın Ontario eyaletinde bulunan ülkenin başkenti Ottowa'da Filistin'e destek gösterisi düzenlendi. Filistin bayrakları ve pankartlarla meydanda toplanan bir grup, İsrail'in Gazze'deki ölümcül saldırılarını protesto etti.

İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar - 1. Resim

GÜNVELİK ÖNLEMLERİ DİKKAT ÇEKTİ

Göstericilerin yürüyüşe başlayacakları alanda toplanmasından önce bölgeye güvenlik ekipleri geldi. Göstericiler taşıdıkları bayrak, pankart ve dövizlerle İsrail soykırımını protesto etti. Slogan atan eylemcilere karşı alınan güvenlik önlemleri dikkat çekti.

İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar - 2. Resim

FRANSA'DA POLİS MÜDAHALESİ

Fransa'nın başkenti Paris'te binlerce gösterici, "Gazze'deki soykırımı" kınamak üzere bir araya geldi.

İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar - 3. Resim

Fransa Filistin Dayanışma Derneğinin (AFPS), "İsrail'in Filistin halkına karşı uyguladığı soykırımı" kınamak için başkentteki Saint-Augustin Meydanı'nda gösteri düzenlenme çağrısı üzerine akşam saatlerinde bir araya gelen binlerce Filistin destekçisi gösterici, Filistin bayrakları ve pankartlar taşıdı.
 
İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar - 4. Resim
 
Öte yandan polis biber gazı ile göstericilere müdahale etti ve uzun süre eylemcilerin gösteri alanından çıkmasına izin vermedi.
 
İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar - 5. Resim

İSRAİL ÜRÜNÜ SATAN YERLERE TEPKİ

Göstericiler İsrail'i destekleyen markaların ürünlerinin satıldığı dükkanlara kırmızı boyaya batırdıkları elleri ile izler bıraktı.
 
İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar - 6. Resim

Bazı protestocular, gösteriye metroda devam ederek "ateşkes" sloganları attı.

İsrail'e protestoya polis müdahalesi! İsrail ürünü satan dükkanlara kırmızı boya ile iz bıraktılar - 7. Resim
 
Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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