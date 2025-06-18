İsrail'e sürpriz saldırı! İran yeni füzesini sahaya sürdü: İlk kez kullandık

İran, akşam saatlerinde İsrail'e, daha önce hiç fırlatmadığı bir füzeyle saldırdı. Havada, arkasında bıraktığı izle dikkat çeken ve adının "Hürremşehr" olduğu belirtilen füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu öğrenildi. İran, savaş sahnesine sürdüğü füzeye ilişkin olarak ise, "Hürremşehr füzesini deneme amaçlı ilk kez kullandık." ifadelerini kullandı. Sıvı yakıtlı balistik füzenin 1.500 kilogram savaş başlığı taşıyabildiği ve düştüğünde bıraktığı tahribatın büyük olduğu tahmin ediliyor.

İran, akşam saatlerinde İsrail’e karşı gerçekleştirdiği saldırıda, ilk kez kullandığı uzun menzilli bir balistik füzeyle dikkatleri üzerine çekti. “Hürremşehr” adı verilen füze, gökyüzünde bıraktığı iz ve taşıdığı yıkıcı güçle hem askeri uzmanların hem de kamuoyunun gündemine oturdu.

2 BİN KİLOMETRE MENZİL, 1.5 TONLUK SAVAŞ BAŞLIĞI

İran Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, Hürremşehr füzesinin deneme amaçlı ilk kez kullanıldığı belirtildi.Sıvı yakıtla çalışan balistik füzenin 2 bin kilometre menzile sahip olduğu ve 1.500 kilogramlık bir savaş başlığı taşıyabildiği açıklandı. Füzenin hedefe ulaştığında büyük tahribat yarattığı ve stratejik saldırı kapasitesi açısından önemli bir gelişme olduğu değerlendiriliyor.

İRAN: YENİ BİR DÖNEMİN BAŞLANGICI

Tahran yönetimi, Hürremşehr füzesinin ilk kez savaş sahnesine sürülmesini, “yeni savunma stratejisinin bir parçası” olarak tanımladı. İran yetkilileri, bu adımın sadece teknik bir deneme değil, aynı zamanda bölgedeki caydırıcılığın güçlendirilmesi adına sembolik bir mesaj taşıdığını vurguladı.

Öte yandan İran tarafından İsrail'e atılan Hürremşehr füzesinin, İsrail hava savunma sistemi "Demir Kubbe" tarafından etkisiz hale getirildiği öğrenildi.

KUZEY KORE İLE GELİŞTİRİLDİ

İran’ın askerî envanterinde yer alan en gelişmiş füze sistemlerinden biri olan Hürremşehr, Kuzey Kore ile teknoloji paylaşımı sonucu geliştirildi. Hürremşehr, yüksek tahrip gücü ve hipersonik hız kapasitesiyle dikkat çekiyor. 2 bin kilometrelik menzile sahip 13 metre uzunluğundaki Hürremşehr, 1.500 kilogramlık harp başlığı taşıyabiliyor.

SAVAŞIN SEYRİ DEĞİŞEBİLİR

Tahran yönetimi, savaş başladığından bu yana Hürremşehr füzesini bilinçli olarak kullanmamıştı. Bu kararın, çatışmanın daha geniş bir bölgeye yayılmasını engellemek amacıyla alındığı düşünülmüştü. Hürremşehr'in bugün devreye girmesi hem bölgesel dengeleri altüst edebilir hem de savaşın seyrini geri dönülmez şekilde değiştirebilir.

BÖLGEDE GERİLİM TIRMANIYOR

İran’ın yeni füze hamlesi, halihazırda yüksek tansiyonla seyreden Orta Doğu’daki dengeleri daha da sarsabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor. İsrail cephesinden henüz resmi bir yanıt gelmezken, uzmanlar bu tür gelişmelerin bölgedeki güvenlik risklerini artırabileceği konusunda uyarıyor.