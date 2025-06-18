İran İsrail savaşı son durum ne? İsrail füzeleri durduramadı!

Ortadoğu’da tansiyon altıncı gününde zirveye tırmandı. İsrail ve İran arasında süren çatışmalarda saldırılar hız kesmeden devam ederken bu kez sahada kritik bir gelişme yaşandı. İran'ın İsrail topraklarına gönderdiği füzelerin bazıları İsrail hava savunma sistemlerini aşarak kent merkezlerine isabet etti.

Gece saatlerinde İran'ın fırlattığı füzeler İsrail hava savunma sistemini delerek bazı kentlere isabet etti. İsrail ise Tahran’a yönelik yeni bir saldırı başlatarak Devrim Muhafızları’na ait stratejik noktaları hedef aldı. Liderler arasındaki tehdit mesajları ve İran devlet medyasının yayımladığı nükleer başlıklı görüntüler endişeleri artırdı.

İRAN İSRAİL SAVAŞI SON DURUM NE?

İran’ın gece yarısı başlattığı füze saldırısı İsrail tarafından kısmen durdurulamadı. İran tarafından fırlatılan yaklaşık 25 füze İsrail hava sahasına girdi. İsrail’in demir kubbe sistemi olarak bilinen hava savunma mekanizmasının saldırıya karşı yetersiz kaldığı ve birkaç füzenin yerleşim alanlarına düştüğü bildirildi.

Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesi ile Kudüs çevresinde patlamalar meydana gelirken, bazı binalarda yangın çıktı ve ağır hasar gözlendi.

İsrail ordu radyosu, füze saldırısının ardından birçok noktada acil müdahale ekiplerinin devreye girdiğini ve çok sayıda yangının kontrol altına alınmaya çalışıldığını açıkladı. Kanal 12 ise saldırı sonucunda 20'ye yakın aracın yandığını ve kuzeyde bazı binaların üzerine füze parçalarının düştüğünü duyurdu.

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TAHRAN’DA ALARM: İSRAİL’DEN STRATEJİK HEDEFLERE HAVA SALDIRISI

İsrail cephesi de bu saldırılara karşılık gecikmedi. İsrail Silahlı Kuvvetleri, Tahran’a yeni bir hava saldırısı dalgası başlatarak Devrim Muhafızları’na ait stratejik tesisleri hedef aldı. Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semtinde bulunan ve askeri eğitimlerde önemli rol oynayan İmam Hüseyin Üniversitesi vuruldu. Saldırı sonrası bölgeden dumanların yükseldiği ve sivil halka tahliye çağrısı yapıldığı bildirildi.

İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yayımladığı harita ile Tahran’ın 18. bölgesini kırmızı renkle işaretledi ve İran halkına burayı derhal terk etmeleri yönünde uyarıda bulundu. Adraee, bu bölgede İran yönetimine ait altyapıların hedef alınacağını belirtti.

LİDERLERDEN SERT AÇIKLAMALAR: “PAZARLIK YOK, SAVAŞ DEVAM”

Sahadaki çatışmalar kadar liderlerin açıklamaları da krizi derinleştirdi. ABD Başkanı Donald Trump, Acil Durum Odası’nda düzenlenen bir toplantı sonrası İran lideri Ayetullah Hamaney’i doğrudan ölümle tehdit etti. Bu sözlerin ardından Tahran’dan da sert bir cevap geldi.

Hamaney, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail'e karşı direnişin süreceğini vurgularken, “Onlarla müzakere masasına oturmayacağız. Karşılık vermeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

İRAN MEDYASINDAN SERT GÖZDAĞI: NÜKLEER MESAJ MI VERİLİYOR?

İran devlet televizyonu tarafından yayımlanan bir video da dikkatleri üzerine çekti. “Belki” başlığıyla sunulan videoda minyatür bir nükleer savaş başlığına ait görüntülere yer verildi.

Videonun zamanlaması ve içeriği, İran’ın nükleer kapasitesiyle ilgili bir gözdağı olarak yorumlandı.