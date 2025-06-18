İsrail, Tahran'daki İmam Hüseyin Üniversitesi'ni vurdu

İsrail ile İran arasındaki savaşta 6. güne girilirken karşılıklı saldırılar devam etti. Son olarak İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı, işte detaylar.

İsrail, Tahran'da bulunan İmam Hüseyin Üniversitesine saldırı düzenledi. AA muhabirinin bölgedeki kaynaklardan aldığı bilgiye göre, İsrail, Tahran’ın kuzeydoğusundaki Hakimiye semti yakınlarında yer alan Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı İmam Hüseyin Üniversitesine saldırdı. Saldırı sonrasında bölgeden dumanlar yükseldi.

İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA 6. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.

NOTLAR

- Almanya, İngiltere, Hollanda’nın da bulunduğu birçok Avrupa ülkesi İsrail’de bulunan vatandaşlarını tahliye etmeye çalışıyor.

- İran’da İsrail’e casusluk iddiasıyla 28 kişi gözaltına alındı. İran İstihbarat Bakanlığı vatandaşlara “Maske ya da gözlük takan, pikap araç kullanan, büyük çantalar taşıyan, görüntü kaydı alan yabancıları ihbar edin” çağrısı yaptı.

- Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İsrail’in İran’a yönelik 13 Haziran’daki saldırılarında, Natanz Nükleer Tesisinin yer altı bölümünde de hasar tespit edildiğini bildirdi.

- ABD’de Senatör Tim Kaine, Başkan Donald Trump’ın, Kongre onayı olmadan askerî güç kullanmasını engellemeyi hedefleyen bir yasa tasarısı sundu.

- Ürdün Kralı II. Abdullah, Avrupa Parlamentosunda yaptığı konuşmada, “İsrail’in saldırısını İran’ı da kapsayacak şekilde genişletmesi dünyanın her yerindeki insanlar için bir tehdittir” dedi.

- Çin, İran-İsrail çatışmasının yayılmasının önlenmesi için İsrail üzerinde etki sahibi ülkelere sorumlu davranmaları çağrısında bulundu.