İsrail, İran füzelerini durduramadı! Şehir merkezine düştü, binalar yanıyor...

İran geleneği bozmadı saldırılarını gece yaptı. İsrail savunmada başarısız oldu, şehir merkezine düşen füzeler yangın çıkardı. İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi. Washington Post'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre ise İsrail'in İran saldırılarına karşı kendini sadece 10-12 gün savunabilecek kadar füzesi bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'in, 6 gün önce İran'ın başkenti Tahran'a düzenlediği saldırıların ardından başlayan savaş karşılıklı olarak sürüyor. İran gece yarısı İsrail'de kritik noktaları hedef aldı.

İSRAİL, İRAN FÜZELERİNE KARŞI KOYAMADI!

İsrail hava savunma sistemleri ise İran'dan gelen füzelere karşı koymada başarısız oldu. Füzelerden bazılarının şehir merkezine düştüğü öğrenildi, sonrasında yangın çıktığı ve binaların hasar aldığı aktarıldı.

İsrail ordu radyosu, bazı haberlerde İran'a ait birkaç füzenin İsrail'e düştüğünün belirtildiği ifade edildi.

Ordu radyosu füzelerin düştüğü yerleri belirtmezken, İsrael Hayom gazetesi ilk belirlemelere göre en az iki füzenin Kudüs'e ve Tel Aviv yakınlarındaki Şaron bölgesine düştüğünü bildirdi.

ARAÇLAR YANIYOR

Kanal 12'nin haberinde ise İran'ın füze saldırıları sonucu İsrail'in orta kesimindeki bir binada hasar meydana geldiği, itfaiye ekiplerinin de yangın çıkan 20 araca müdahale ettiği aktarıldı.

Haberde, kuzey bölgesinde bir binanın üzerine füze parçaları düştüğü, açık alanlarda ise İran füzeleri veya parçalarının düşmesi sonucu çok sayıda yangın çıktığı kaydedildi.

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İSRAİL'E AĞIR FATURA!

Öte yandan Washington Post'un ABD'li ve İsrailli yetkililere dayandırdığı haberine göre, İsrail'in İran saldırılarına karşı kendini sadece 10-12 gün savunabilecek kadar füzesi bulunduğu öne sürüldü.

İsrail'in TheMarker gazetesi, her bir dalgayı püskürtmenin İsrail'e maliyetinin 287 milyon dolar olduğunu iddia etti.

İSRAİL - İRAN SAVAŞINDA 6. GÜN

İsrail, 13 Haziran'da İran’ın farklı kentlerindeki nükleer tesisler başta olmak üzere ordunun üst komuta kademesini de hedef alan geniş çaplı saldırılar düzenledi.

İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve bazı üst düzey komutanlar ile 9 nükleer bilim insanı saldırılarda ölürken, toplam sivil kaybı 224 olarak açıklandı.

İran ordusunun İsrail’e balistik füzelerle yaptığı misillemede 24 kişinin öldüğü, 500'den fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

Türkiye başta olmak üzere çok sayıda ülke İsrail'i kınadı.