Fettah füzesi nedir, menzili kaç km? İran'in hipersonik füzesi özellikleri

İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırılarda kullandığı hipersonik füzesi Fettah dünya gündemine oturdu. Fettah füzesi menzili, özellikleri merak edildi.

Ortadoğu’da gerilim tırmanırken İran’ın İsrail’e düzenlediği saldırıda kullandığı “Fettah” hipersonik füzesi gündeme geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu’nun geliştirdiği ve Ayetullah Ali Hamaney tarafından isimlendirilen bu füze, yüksek hızı ve manevra kabiliyetiyle dikkat çekiyor.

FETTAH FÜZESİ NEDİR?

Fettah füzesi, İran Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetleri tarafından geliştirilen ve Haziran 2023’te Tahran’da Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’nin katılımıyla tanıtılan hipersonik füzedir.

Arapça’da “galip” anlamına gelen ve İran’ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından adlandırılan bu füze, İran’ın füze teknolojisindeki en önemli atılımlarından biri olarak görülüyor.

İran, Kasım 2022’de hipersonik füze geliştirdiğini duyurmuş ve Fettah, bu teknolojinin sahada ilk kez kullanıldığı bir silah olarak 1 Ekim 2024’teki İsrail saldırısında kendini kanıtlamıştı.

Son saldırılarda ise füzenin İsrail’in “Demir Kubbe” hava savunma sistemini aşarak Tel Aviv’de 14 katlı bir binayı yıkması, Fettah’ın yıkıcı gücünü gözler önüne serdi.

Fettah füzesi, atmosferin içinde ve dışında manevra yapabilme yeteneğiyle, geleneksel füze savunma sistemlerini etkisiz hale getirme kapasitesine sahip.

İran Devrim Muhafızları, son saldırıda füzelerin yüzde 90 başarıyla hedefleri vurduğunu iddia etti. Füzenin küresel motorlu savaş başlığı ve radar sistemlerini atlatma özelliği, onu modern savaşlarda stratejik bir silah haline getiriyor.

İran medyası, Fettah’ın İsrail’in Hayfa ve Bat Yam gibi şehirlerinde büyük hasara yol açtığını ve bu füzelerin “oyun değiştirici” olduğunu savundu.

FETTAH FÜZESİ MENZİLİ KAÇ KM?

Fettah hipersonik füzesinin menzili, İran resmi kaynaklarına göre 1400 kilometre ancak bazı iddialara göre bu menzil 2000 kilometreye kadar çıkarılabiliyor.

Tel Aviv ve Hayfa gibi İsrail’in önemli şehirleri, Fettah’ın menzili içinde yer alıyor ve İran'ın İsrail'e saldırılarında bu şehirler hedef alındı. Füzenin 1400 km’lik menzili, Mach 13-15 hızıyla birleştiğinde hedeflere 4 dakikadan kısa sürede ulaşabiliyor bu da savunma sistemlerinin tepki süresini büyük ölçüde zorlaştırıyor.