Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı arasında kritik görüşme! Masada İsrail-İran çatışması var

Kaynak: Türkiye Gazetesi 15 Haziran 2025 13:32 - Güncelleme: 15 Haziran 2025 13:42 - Güncelleme:

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İki liderin görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan, İranlı mevkidaşı Pezeşkiyan ile görüştü "SALDIRILARIN NÜKLEER MÜZAKERELERİN ALTINCI TURU ARİFESİNDE GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ" Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti. İlgili Haber Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Orta Doğu mesaisi! Dünya liderleri ile görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Abdullah Aydemir