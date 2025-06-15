Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Gündem > Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı arasında kritik görüşme! Masada İsrail-İran çatışması var

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı arasında kritik görüşme! Masada İsrail-İran çatışması var

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Umman Sultanı arasında kritik görüşme! Masada İsrail-İran çatışması var
Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile telefonda görüştü. Görüşmede İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü ifade etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İki liderin görüşmesinde İsrail ile İran arasındaki çatışma, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in İran’a yönelik saldırılarıyla başlayan çatışmaların bölge güvenliği için büyük risk oluşturduğunu, bölgenin yeni bir savaşa asla tahammülünün olmadığını ifade etti.

"SALDIRILARIN NÜKLEER MÜZAKERELERİN ALTINCI TURU ARİFESİNDE GERÇEKLEŞMESİ DÜŞÜNDÜRÜCÜ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Netanyahu yönetiminin küresel istikrar ve güvenlik sorunu haline geldiğini, saldırıların nükleer müzakerelerin altıncı turu arifesinde gerçekleşmesinin düşündürücü olduğunu, Türkiye’nin nükleer anlaşmazlığın çözümünde tek yol olarak müzakereyi gördüğünü belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, son gelişmelerin Gazze’de İsrail tarafından uygulanan soykırımı gölgede bırakmasına izin verilmemesi gerektiğini de ifade etti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS 2025 tercih, yerleştirme ve nakil takvimiLGS sınav molasında ilginç anlar! 200 metre kuyruk oluştu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
LGS sınav molasında ilginç anlar! 200 metre kuyruk oluştu - GündemLGS sınav molasında ilginç anlar!Nefes kesen anlar: Sofraya gelen misafiri gören aile ne yapacağını şaşırdı - GündemTunceli'de şaşırtan anlar: Gelen misafiri gören aile yapacağını şaşırdıİsrail saldırıları sonrası gündem olmuştu... "Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasına net cevap - Gündem"Türkiye'ye göç dalgası başladı" iddiasına cevapBüyük bir depreminde nereye koşacaksınız? İstanbul'da 5.557, Türkiye'deki 31 bin güvenli nokta - GündemBüyük bir depreminde nereye koşacaksınız?Bakan Yerlikaya duyurdu: 100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındı - Gündem100 binden fazla sürücünün ehliyeti geri alındıLGS öncesi yaptığı hareket bir gencin hayatını değiştirebilir! "İnşallah teslim almışlardır" - GündemYaptığı hareket bir gencin hayatını değiştirebilir!
Sonraki Haber Yükleniyor...