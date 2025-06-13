İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılar sonrası üst düzey pek çok yetkili ve nükleer bilim insanları hayatını kaybetti. İran intikam bayrağı göndere çektiği görüntüleri paylaşıldı. İran intikam bayrağı ne anlama geliyor, hangi renk merak ediliyor.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırılarda Tahran, İsfahan, Kirmanşah ve diğer şehirlerdeki nükleer ve askeri hedefleri vurdu İran Genelkurmay Başkanı, İran Devrim Muhafızları Komutanı ve önemli bilim insanları hayatını kaybetti. İran'dan ise beklenen hamle gecikmedi. Göndere çekilen İran intikam bayrağı ne anlama geliyor, neden kırmızı renkte merak ediliyor.

İRAN İNTİKAM BAYRAĞI NE ANLAMA GELİYOR?

İran’ın “intikam bayrağı”, ülkede derin bir sembolik anlam taşıyan ve genellikle büyük bir kayıp ya da saldırıya karşı misilleme kararlılığını ifade eden kırmızı bir bayraktır.

Kum kentindeki Cemkeran Camisi’nin kubbesine çekilen bu bayrak, İran’ın dini ve siyasi liderliğinin halka ve dünyaya “intikam alınacak” mesajını iletmek için kullandığı güçlü bir görsel sembol anlamı taşıyor.

İsrail’in düzenlediği saldırılarda Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve nükleer bilimcilerin öldürülmesinin ardından bayrağın asılması, İran’ın sert bir karşılık planladığı mesajını verdi. İran medyası, bu anları canlı yayınladı.

İRAN İNTİHAM BAYRAĞI HANGİ RENK, NEDEN KIRMIZI?

İran’ın intikam bayrağı, kırmızı renkte olup, genellikle üzerindeki yazısıyla dikkat çekiyor. Kırmızı renk, Şiilikt şehitlik ve fedakarlıkla ilişkilendirilirken intikam bayrağı olarak kullanıldığında düşmana karşı mücadele ve misilleme kararlılığını sembolize ettiği düşünülüyor.

İRAN İNTİKAM BAYRAĞI TARİHSEL ANLAMI

Bayrağın tarihi, İran’ın dini ve kültürel mirasına dayanıyor. Özellikle Şii dünyasında ilişkilendirildiği kavram merak ediliyor. Daha önce 2020’de Kasım Süleymani’nin ABD tarafından öldürülmesi ve 2024’te Hamas lideri İsmail Haniye’nin Tahran’da suikastla öldürülmesi sonrası da asılan bayrak, İran’ın genellikle vekil güçleri aracılığıyla misilleme yaptığı bir sembol haline geldi.