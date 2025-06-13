İsrail İran'ı neden bombaladı? Yükselen Aslan Operasyonu nedir?

İsrail İran'ı neden bombaladı dünya gündeminde yakından takip ediliyor. İki ülke arasındaki tansiyon yükselirken İsrail İran savaşının nedeni ve Yükselen Aslan Operasyonu merak ediliyor. İsrail, İran'da Tahran ve diğer şehirlerdeki askeri hedefleri vurmasıyla nükleer silah tartışmaları gündeme geliyor.

13 Haziran sabah saatlerinde İsrail’in saatlerde İran’a düzenlediği geniş çaplı hava saldırıları, “Yükselen Aslan” operasyonu dünya gündeminde yer aldı. İki ülke arasında artan gerilim sonrası İsrail İran'ı neden bombaladı ve savaşın nedeni konuları hız kazandı.

İSRAİL İRAN’I NEDEN BOMBALADI?

İsrail, İran’ın nükleer programını ve uzun menzilli füze kapasitesini ortadan kaldırmayı amaçlayarak “Yükselen Aslan” operasyonunu başlattı.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının İran’ın nükleer silah geliştirme kapasitesini durdurmak için gerekli olduğunu savunarak “İran’ın nükleer tehdit oluşturma kabiliyetinin kalbine vurduk” dedi.

İran’ın Natanz, Fordo ve diğer nükleer tesislerinin hedef alındığı operasyon, aynı zamanda İran Devrim Muhafızları’nın lider kadrosunu ve nükleer bilimcileri ortadan kaldırmayı hedefledi.

İsrail, bu saldırıyla İran’ın Hamas ve Hizbullah gibi vekil güçler aracılığıyla bölgedeki etkisini kırmayı ve 2024’te İran’ın İsrail’e düzenlediği 300’den fazla füze ve İHA içeren saldırıya misilleme yapmayı planladı.

İsrail medyasına göre, Mossad’ın İran içinde uzun süredir hazırlık yaptığı ve İHA kampları kurarak hassas silahlar yerleştirdiği belirtiliyor.

İSRAİL İRAN SALDIRI OLAYI NEDİR?

İsrail’in 13 Haziran 2025’te başlattığı “Yükselen Aslan” operasyonu, İran’ın nükleer tesisleri, askeri üsleri ve üst düzey liderlerini hedef alan geniş çaplı bir hava saldırısıydı. 200’den fazla savaş uçağıyla gerçekleştirilen saldırılar, Tahran, Natanz, Hamadan, Kirmanşah ve Kermanşah’taki stratejik noktaları vurdu.

İran devlet televizyonu, Natanz nükleer tesisinin ağır hasar gördüğünü doğrularken İran misilleme için savaş uçaklarını havalandırdı ve 800’den fazla Şahed sınıfı İHA’yı İsrail’e fırlattı. Operasyon, İsrail’in iç ve dış istihbarat birimleri tarafından uzun süredir planlandığı belirtiliyor.

İSRAİL İRAN’A SALDIRI NEDENİ

İsrail’in İran’a saldırı düzenlemesinin temel nedeni, İran’ın nükleer programının İsrail için tehdit oluşturduğuna dair uzun süredir devam eden endişeler oldu. İsrail, İran’ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini ve balistik füze programını, bölgedeki güvenliğini tehdit eden bir “kırmızı çizgi” olarak görüyor.

2024’te İran’ın İsrail’e düzenlediği doğrudan füze ve İHA saldırıları, İsrail’in bu tehdidi ortadan kaldırmak için önleyici bir operasyon başlatma kararını hızlandırdı. Netanyahu, saldırının İran’ın nükleer tesislerini ve Devrim Muhafızları’nın lider kadrosunu hedef aldığını belirterek “İran’ın nükleer silah sahibi olmasına izin vermeyeceğiz” dedi. Ayrıca İran’ın Hizbullah ve Hamas gibi vekil güçler aracılığıyla İsrail’e yönelik tehditlerini artırması, bu operasyonun gerekçeleri arasında yer alıyor.

YÜKSELEN ASLAN OPERASYONU NEDİR?

“Yükselen Aslan” (Am KeLavi), İsrail’in İran’a yönelik başlattığı, nükleer tesisleri, askeri üsleri ve üst düzey liderleri hedef alan geniş çaplı bir hava operasyonunun kod adıdır. İsrail'in saldırıda 200 savaş uçağının 330 mühimmat kullanıldığı açıklandı.