Yükselen Aslan Operasyonu'nda kaç kişi öldü? İsrail'in İran saldırısında ölenler

13 Haziran'da İsrail'in İran'a yönelik düzenlediği "Yükselen Aslan Operasyonu" Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde yer aldı. İsrail'in İran saldırısında ölenlerin isimleri açıklanırken Yükselen Aslan Operasyonu'nda kaç kişi öldü araştırılıyor. Yükselen Aslan Harekatı dünya basını tarafından yakından takip ediliyor.

İsrail'in 13 Haziran sabah saatlerinde İran'a başlattığı "Am KeLavi" kod adlı "Yükselen Aslan Operasyonu" veya "Yükselen Aslan Harekatı" dünya gündemine oturdu. Yükselen Aslan Operasyonu'nda kaç kişi öldü, İsrail'in İran saldırısında ölenlerin isimleri merak edildi.

YÜKSELEN ASLAN OPERASYONUNDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ?

İsrail’in “Yükselen Aslan” (Am KeLavi) operasyonu kapsamında 13 Haziran 2025’te İran’a düzenlediği hava saldırılarında ölenler arasında İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, altı nükleer bilimci ve aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu siviller yer alıyor.

Saldırılar, Tahran’daki askeri karargshlar, Natanz Nükleer Tesisi ve diğer stratejik bölgeleri hedef alırken sivil yerleşim alanlarının da vurulması büyük tepki çekti.

İran devlet televizyonu, Tahran’ın Narmak mahallesinde İsrail'in Tahran'ın doğusundaki Narmak mahallesine düzenlediği saldırıda 5 sivilin öldüğünü, 20 kişinin yaralandığını bildirdi.

Operasyonun ölçeği, İsrail’in 200’den fazla savaş uçağı ve Mossad’ın gizli sabotaj operasyonlarıyla desteklenen karmaşık bir saldırı planını ortaya koydu.

İran, saldırılarda Hüsrevi Sınır Kapısı’nın da hedef alındığını ve burada bir kişinin öldüğünü, 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

İSRAİL İRAN SALDIRISINDA KAÇ KİŞİ ÖLDÜ, ÖLENLERİN İSİMLERİ?

İsrail’in saldırılarında hayatını kaybeden üst düzey isimler arasında,

İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami, Hatemül Enbiya Karargahı Komutanı Tümgeneral Gholamali Rashid ve altı nükleer bilimci yer aldı.

Nükleer bilimciler arasında İran Atom Enerjisi Kurumu eski Başkanı Feridun Abbasi, İslami Azad Üniversitesi Rektörü Muhammed Mehdi Tehrançi, Abdulhamid Menuçehr, Ahmed Rıza Zülfikari, Emir Hüseyin Fıkhi ve Motlabizade bulunuyor.

İran devlet medyası, bu isimlerin hedef alındığını doğruladı. Ayrıca, İran Dini Lideri Ayetullah Ali Hamaney’in danışmanı Ali Şemhani’nin ağır yaralandığı bildirildi.

İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRMASININ AMACI

Saldırılar, İran’ın nükleer programını ve askeri liderliğini zayıflatmayı amaçladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, “İran’ın nükleer zenginleştirme programının kalbine saldırdık” diyerek operasyonun İran’ın nükleer tehdit oluşturma kapasitesini hedef aldığını vurguladı.

Hamaney, “Siyonist rejim bu cinayetle kendi sonunu hazırladı” diyerek misilleme sinyali verdi. Ölen isimler arasında yer alan Bakıri ve Selami, İran’ın bölgesel stratejilerinde kilit roller üstlenen isimler arasındaydı.