İsrail’in İran’a düzenlediği hava saldırıları, üst düzey isimlerin de hayatını kaybetmesine yol açtı. İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri öldü mü merak ediliyor.

İsrail’in Yükselen Aslan operasyonuyla İran’a düzenlediği geniş çaplı hava saldırıları, Tahran’da ve diğer şehirlerdeki nükleer tesisler ile üst düzey askeri liderleri hedef aldı. İran Genelkurmay Başkanı öldü mü, Muhammad Bakıri kimdir merak ediliyor.

İRAN GENELKURMAY BAŞKANI ÖLDÜ MÜ?

İsrail’in 13 Haziran'da İran’a yönelik düzenlediği hava saldırılarında, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybettiği doğrulandı.

200’den fazla savaş uçağıyla gerçekleştirilen "Yükselen Aslan" operasyonunda, Bakıri’nin yanı sıra Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve nükleer bilimciler Muhammed Mehdi Tehrançi ile Feridun Abbasi’nin öldürüldüğünü açıklandı.

MUHAMMAD BAKIRİ KİMDİR, ÖLDÜ MÜ?

Muhammed Bakıri, İran’ın en üst düzey askeri makamı olan İran İslam Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı olarak 2016’dan beri görev yapıyordu.

1959 doğumlu Bakıri, İran-Irak Savaşı’nda askeri istihbarat uzmanı olarak deneyim kazandı ve siyasi coğrafya alanında doktora yaparak İran Yüksek Ulusal Savunma Üniversitesi’nde ders verdi.

28 Haziran 2016’da Dini Lider Ali Hamaney tarafından Genelkurmay Başkanı olarak atanan Bakıri, İran’ın bölgesel politikalarında ve “direniş cephesi” stratejilerinde kilit bir figürdü. ABD ve BM tarafından yaptırımlara maruz kalan Bakıri, 2024’te İran’ın İsrail’e düzenlediği füze ve insansız hava aracı saldırılarında önemli bir rol oynadı. Ağabeyi Hasan Bakıri de İran-Irak Savaşı’nda bir komutandı ve savaşta hayatını kaybetmişti.

İsrail'in 13 Haziran 2025'te İran'a yönelik düzenlediği "Yükselen Aslan" operasyonda, İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri’nin hayatını kaybetti.