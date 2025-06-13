Müzakere masasına 1 kala bomba! İşte İsrail'in İran'a saldırısının tüm detayları

İsrail, İran ile ABD arasındaki kritik müzakereler öncesi saldırı düzenledi. İşte Trump'ın İran'la anlaşmaya yakın olduklarını açıklaması sonrası düzenlenen 'Yükselen Aslan Harekatı'na kadar gelinen süreç.

ABD ve İran nisan ayından bu yana İran'ın nükleer programıyla ilgili görüşmeler düzenliyordu. İki ülke arasındaki kritik görüşmelerin altıncısının 15 Haziran'da Umman'da yapılacağı dün teyit edilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump, daha önce İran ile bir anlaşmaya yakın olduklarını söylemiş ve İsrail'e bu ülkeye saldırmama çağrısı yapmıştı.

Trump İsrail'in İran'a saldırmasının "çok muhtemel" olduğunu da doğrulamış ancak saldırının her an gerçekleşebileceğini söylemekten kaçınmıştı.

ABD Başkanı Trump, "büyük çatışma" riski nedeniyle bölgedeki Amerikalı çalışanların sayısının azaltıldığını söylemişti.

TRUMP AÇIKLAMIŞTI

Trump'ın açıklamaları şu şekildeydi:

"İran ile anlaşmak istiyorum. Onlarla anlaşmaya oldukça yakınız. Ben bir anlaşma yapmayı tercih ederim, bir anlaşma olduğunu düşündüğüm sürece, onların (İsrail'in) müdahale etmesini istemiyorum, çünkü bunun her şeyi mahvedeceğini düşünüyorum. Ortadoğu'da büyük bir çatışma riski var"

Irak'taki ABD büyükelçiliğindeki çalışanlar ve yakınları 11 Haziran'da İran ile artan gerilimin ardından tahliye edilmişti.

İRAN: BELGELER SAHTE

İsrail'in saldırı gerekçesi olarak sunduğu, İran'ın "birkaç gün içinde" nükleer bomba üretebilecek kadar nükleer malzemeye sahip olduğu açıklamasına İran tepki göstermişti.

İranlı yetkililer belgelerin sahte, kararın siyasi olduğunu savundu; uranyum zenginleştirme programının sivil amaçlı enerji üretimine yönelik olduğunu ve atom bombası üretmeye çalışmadığını ifade etmişti.

Pentagon yetkilileri ise 11 Haziran Çarşamba günü, İran'ın nükleer silah üretmeye doğru ilerlediğine dair "birçok belirti" olduğuna inandıklarını söylemişti.

"URANYUMDAN VAZGEÇMEYECEĞİZ"

Reuters'a konuşan üst düzey İranlı yetkili, bölgesel tansiyonu tırmandırmanın, İran'ın ABD ile pazar günü yapacağı nükleer görüşmeleri etkilemeyi hedefleyen "psikolojik bir savaş" olduğunu söylemişti.

Bölgedeki dost bir ülkenin, İran'ı olası bir İsrail saldırısına karşı uyardığına da dikkat çeken yetkili, "İran, yükselen bölgesel tansiyona rağmen İran Uranyum zenginleştirme hakkından vazgeçmeyecek" demişti.