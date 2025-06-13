İsrail'in İran'a saldırıları bölgeyi nasıl etkiler? "Türkiye için yeni tehdit! Eğer önlenmezse..."

İsrail'in İran'a yönelik uzun süredir konuşulan saldırısı gerçekleşti. Üst düzey askeri yetkililer ve bilim insanlarının hedef alındığı hava saldırısı sonrası peş peşe açıklamalar geldi. İsrail'in İran'a yönelik kapsamlı saldırısının Türkiye'ye etkileri de gündeme geldi. TGRT Haber canlı yayınında bu konu hakkında çarpıcı değerlendirmeler yapıldı.

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz ve İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in hava saldırısını kınadı. Açıklamada, "Savaşın yayılmaması için uluslararası toplumu acilen harekete geçmeye çağırıyoruz" denildi. Saldırının Türkiye'ye yönelik muhtemel etkileri de tartışılmaya başlandı.

"TÜRKİYE'YE DE BİR GÖZDAĞI"

TGRT Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Dr. Barış Adıbelli, "İran, 7 Ekim'den bu tarafa oldukça büyük darbe aldı. Bu saldırılar da bunun tuzu biberi oldu. Suudi Arabistan, İran'la bölgesel bir rekabet içinde ama şunu da görüyor; İran'ın nükleer programına izin vermeyenler Suudi Arabistan'ın da programına izin vermediler. Bugün İran'a yapılan saldırının yarın onlara da yapılma ihtimalinin artık yüksek olduğu anlamına geliyor. Bu aynı zamanda Türkiye'ye de bir gözdağıdır. Bizim de önümüze yeni bir risk, yeni bir tehdit olarak çıkıyor" ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, İRAN'A BENZEMEZ"

İsrail'e yönelik en sert tepkinin Türkiye'den geldiğini vurgulayan Adıbelli, "Özellikle İsrail'in bu sabotaj eylemlerine dikkat etmek lazım. Zaten Türkiye çok uzun zamandan beri MOSSAD'ın hücreleriyle büyük bir mücadele ediyor, zaman zaman medyaya da yansıyor. İşte İran'da eksik olan şey buydu. Bugünden sonra İran; kim dost, kim müttefik, kim düşman çok net görecek. En sert ve ilk tepkiyi Türkiye verdi. Eğer bu engellenmezse, İsrail cezalandırılmazsa bir sonraki aşamada Türkiye'yle karşı karşıya gelinir. Zaten Suriye'de karşı karşıya geldik. Gerçi biz İran'a benzemeyiz, İsrail ona cesaret edemez. İran'a da cesaret edemezdi ama arkasında ABD var" yorumunu yaptı.

"ALTIN FİYATLARI BİRKAÇ GÜN İÇİNDE TARİHİ ZİRVEYİ GÖREBİLİR"

İsrail'in İran'a yönelik hava saldırısıyla birlikte piyasalar da allak bullak oldu. Ekonomist Doç Dr. Filiz Eryılmaz, "Saldırının direkt merkeze yapılmış olması, İran'ın buna sert biçimde cevap vereceğini açıklaması ve İsrail'in saldırıların uzun süre devam edeceğini duyurması piyasalarda 'Bu iş bitmedi, bölgesel bir savaşa da dönüşebilir' kaygılarına sebep oldu. Küresel tarafta petrol fiyatları çok güçlü yükseldi. Altın fiyatları tarihi zirvesi olan 3 bin 500 dolara gidebilir. Bu işten bile değil, birkaç gün içinde görebiliriz. Borsa İstanbul açıldı, yüzde 6'ye varan düşüş var. Maalesef dünyada yine bir savaş var. En büyük etkilenen borsa da bizim borsamız. Küresel taraftaki olumsuzluklardan daha olumsuz etkileniyoruz. 8 bin 500'lere doğru geri çekilme olabilir, oldukça riskli bölgelerdeyiz. Dolar/TL üzerinde ise şu anda olumsuz anlamda bir hareketlilik yok dedi.