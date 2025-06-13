İsrail-İran gerilimi BİST 100'e yansıdı! Borsada sert düşüş, sadece savunma sanayi hisseleri hareketli

Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi haftanın son işlem gününe %3,71 düşüşle 9.166 puandan başladı. İsrail-İran gerilimi BİST 100’e de yansırken, analistler, 9.000 desteğinin kritik olduğunu aktarıyor. Bu arada yükselen petrol fiyatlarının enflasyon için olumsuz olduğu ifade edilirken, borsada savunma sanayi hisselerinde hareketlilik dikkat çekiyor. Aselsan da güne %3 primle başladı.

TÜRKİYE GAZETESİ /Ekonomi Servisi- Orta Doğu’da jeopolitik tansiyonun yükselmesi Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksini de olumsuz etkiledi. İlk işlemlerde %3,71 gerileyen endeks, güne 9.166’dan başladı. Yükselen petrol fiyatlarının Türkiye ekonomisi için olumsuz olduğu ifade edilirken, borsada savunma sanayi hisselerinde hareketlilik dikkat çekiyor. Aselsan da güne %3 primle başladı.

Dün de jeopolitik gelişmelerin etkisiyle gerileyen BİST 100 endeksi %-1,71 değer kaybıyla birlikte 9.520 seviyesinden kapanış yapmıştı.

TEKNİK GÖSTERGELER BOZULDU

Ata Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede “Geçtiğimiz günlerde etkili olan alımlar sonrasında, genele yayılan satışlarla birlikte teknik göstergelerdeki bozulmanın arttığı görülüyor. Özellikle kısa vadeli indikatörlerde zayıflamanın belirginleştiğini izliyoruz. Bugün de satıcılı bir başlangıç beklediğimiz endekste, 9.445 seviyesinin altında kalıcılık sağlanması halinde geri çekilme eğiliminin hız kazandığını görebiliriz” denildi.

BİST 100 endeksinde 9.445 seviyesinin altındaki hareketlerde, 9.250-9.050 seviyelerinin alt destekler olarak öne çıkabileceği ifade edildi.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Yapı Kredi tarafından yapılan değerlendirmede de “İran-İsrail hattında tansiyonun artması jeopolitik risklerin de yükselmesine neden oluyor. Beraberinde petrol fiyatlarının artması enflasyon üzerinde olumsuz etki yapabilir” ifadelerine yer verildi.

Analizde, BİST 100 için 9.500 altındaki hareketlere dikkat çekilerek “Yaşanan gelişmelerin, ilk etapta 9.250 olmak üzere 9.000 ana desteğine kadar bir baskı oluşturabileceğini göz önünde bulunduruyoruz. Bu çerçevede son üç aydır yaşanan yatay seyrin orta vadeli bir yükseliş penceresi açabilmesi için 9.770 direncinin aşılması gerekiyor” ifadelerine yer verildi.

FONLAMA MALİYETİ VE TL REF GERİLEDİ

Kuveyt Türk Yatırım tarafından paylaşılan bültende de “Orta Doğu'daki risklerin tekrar alevlenmesiyle yerel varlıklarda kritik direnç seviyelerinden kâr satışları öne çıktı. Dün borsadan 1,7 milyar TL'lik para çıkışı dikkat çekti. Fonlama maliyeti %46,1 ve TL REF %48,5'e gerilerken, likidite açığı 169 milyar TL seviyesinde gerçekleşti. Ayrıca, Hindistan'daki uçak kazası ve petrol fiyatlarındaki yükseliş de havacılık sektörü hisseleri üzerinde baskıya neden oldu” denildi.

BİST 100’DE KRİTİK SEVİYELER

Bültende borsa için teknik seviyeler de paylaşılarak şu görüşlere yer verildi: Orta Doğu'da artan riskler yerel varlık fiyatlamaları üzerinde etkili oluyor. Haftanın son işlem gününe, İsrail'den İran'a saldırı haberleriyle başlıyoruz. Artan jeopolitik riskler ve küresel vadeli endekslerdeki satış baskısına paralel olarak BİST 100 endeksinin de güne zayıf başlangıç yapabileceğini düşünüyoruz. Endekste 9.250 ilk destek seviyesi olarak karşımıza çıkarken, 9.070-9.000 bölgesini kritik destek olarak takip ediyoruz.