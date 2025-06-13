Altın fiyatları yükselişte! 13 Haziran gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL oldu?

Altın piyasaları 13 Haziran 2025 Cuma günü yatırımcıların dikkatle takip ettiği gelişmelere sahne oldu. Haftanın son işlem gününde altın fiyatları yeniden yükseliş eğilimi gösterirken, gram altın zirve seviyelere yaklaşarak dikkat çekti. Yatırımcıların en çok merak ettiği konular arasında gram, çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet altını ve 22 ayar bilezik fiyatları yer aldı.

ALTIN FİYATLARI NE KADAR OLDU?

13 Haziran 2025 Cuma günü döviz kurlarındaki dalgalanma ve küresel piyasalardaki gelişmeler, altın fiyatlarında yukarı yönlü baskı oluşturdu. Sabah saatlerinde 4.298 TL’den işlem gören gram altın, gün içinde 4.354,58 TL seviyesine kadar çıkarak dikkat çekti.

Çeyrek altın 7.140 TL, yarım altın 14.281 TL, tam altın 28.024 TL, Cumhuriyet altını ise 28.433 TL’den işlem görüyor. Ons altın fiyatı ise 3.428,05 dolar seviyesine ulaştı. Gremse altın ise 70.274,90 TL ile işlem görüyor.

ALTIN YÜKSELECEK Mİ?

ABD Başkanı Donald Trump’ın açıkladığı “tek taraflı tarife” planları, yatırımcı güvenini zayıflatarak doların değer kaybetmesine neden oldu. Dolar endeksi Mart 2022'den bu yana en düşük seviye olan 97,60’ı test ederken, altın gibi güvenli limanlara olan talep artış gösterdi.

Ayrıca ABD ile İran arasında yeniden yükselen jeopolitik gerilim ve Ortadoğu'da artan riskler de altının yukarı yönlü hareketine katkı sağladı. ABD Savunma Bakanlığı'nın bazı ülkelerdeki diplomatik personelini çekmesi ve İran’ın sert açıklamaları, yatırımcıların altına yönelmesine neden oluyor.

GRAM ALTIN NE KADAR?

Günün en çok merak edilen altın türlerinden biri olan gram altın, 13 Haziran 2025 sabah saatlerinde 4.354,58 TL’den işlem görmeye başladı.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL?

Yatırım ve hediyelik olarak en çok tercih edilen ürünlerin başında gelen çeyrek altın, 13 Haziran 2025 Cuma günü 7.140 TL’den satılıyor.

13 HAZİRAN ALTIN FİYATLARI

Gram altın: 4.354,58 TL

Çeyrek altın: 7.140,00 TL

Yarım altın: 14.281,00 TL

Tam altın: 28.024,00 TL

Cumhuriyet altını: 28.433,00 TL

Gremse altın: 70.274,90 TL

Ons altın: 3.428,05 Dolar