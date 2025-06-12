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BİST 100, kritik seviyenin altına geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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BİST 100, kritik seviyenin altına geriledi! İşte en çok yükselen ve düşen hisseler
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte öne çıkan olumsuz rüzgârlar, günlerdir yükselen BİST 100’de kâr satışlarını tetikledi. %-1,71 değer kaybederek 9.520 puandan günü tamamlayan endeks, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği ve 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.560 seviyesini de aşağı kırdı. Bugün en çok hangi hisseler yükseldi ve düştü? Para girişi ve çıkışı yaşanan hisseler haberimizde…

TÜRKİYE GAZETESİ/Ekonomi Servisi-Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi bugünkü işlemlerde %-1,71 değer kaybetti ve 9.520 puandan günü tamamladı. Küresel piyasalarda yaşanan olumsuz atmosferden etkilenen borsa endeksinin, analistlerin kritik destek olarak gösterdiği ve 200 günlük ortalamaya işaret eden 9.560 seviyesinin altında kapanış yapması da dikkat çekti.

BORSADA KRİTİK SEVİYELER

Küresel piyasalarda petrol fiyatlarının artması ve jeopolitik tansiyonun yükselmesiyle birlikte öne çıkan olumsuz rüzgârların, günlerdir yükselen borsada kâr satışlarını tetiklediğini aktaran analistler, “Satış baskısının devam etmesi halinde 9.500 – 9.420 bölgesi kritik destek olarak takip edilecek.” değerlendirmesinde bulundu.

EN ÇOK YÜKSELEN VE DÜŞEN HİSSELER

Bugünkü işlemlerde BİST 100 kapsamındaki şirketlere bakıldığında RALYH, SELEC, IEYHO, EREGL ve ENERY %9,94-%2,88 arası primle en çok yükselen hisseler oldu.

ECILC, OYAKC, ALARK, ARDYZ ve YEOTK ise %-4,55-%-4,21 arası düşüşle en çok düşen hisseler olarak öne çıktı.

ASELS, AKBNK ve EREGL en fazla para girişi yaşanan hisseler olurken; THYAO, ISCTR ve KCHOL para çıkışında ilk 3 sırada yer aldı.

ŞİMŞEK’TEN ÖNEMLİ AÇIKLAMALAR

Bugünkü gelişmelere bakıldığında; Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, reel sektörün 2026'dan itibaren finansmana erişiminde büyük rahatlama yaşanacağını belirterek, "Çünkü enflasyon düşüyor. Reel sektörün önündeki belirsizlikler azalacak.” açıklamasında bulundu. Bakan Şimşek, KKM’nin yakında sona ereceğini ve rezerv yeterliliği konusunda bir endişenin olmadığını da aktardı.

Öte yandan bugün açıklanan sanayi üretimi verilerine göre, nisanda yıllık bazda %3,3’lük artışa karşılık, aylık bazda %-3,1 gerileme dikkat çekti.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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