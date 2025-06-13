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İran'dan İsrail saldırıları sonrası flaş karar: ABD ile müzakere masasından kalktı 

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İran, İsrail, ABD, Umman, Saldırı, Tahran, Tebriz, İsfahan, Haber
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İran, İsrail'in Tahran, Tebriz, İsfahan, Loristan ve Kirmanşah şehirlerine düzenlediği saldırıların ardından 15 Haziran'da Umman'da yapılması planlanan ABD ile nükleer müzakerelere katılmayacağını duyurdu.

İran devlet televizyonunun haberine göre; İran, 15 Haziran'da Umman'ın başkentinde yapılması planlanan ABD ile dolaylı nükleer görüşmelere katılmayacak.

İran'dan İsrail saldırıları sonrası flaş karar: ABD ile müzakere masasından kalktı  - 1. Resim

GÖRÜŞMELER 15 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLAYACAKTI

ABD'nin İran'ın uranyum zenginleştirme faaliyetlerini tamamen durdurması ısrarı nedeniyle bir süre gerçekleştirilemeyen görüşmelerin 15 Haziran'da yeniden başlayacağı bildirilmişti.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER HAYATINI KAYBETTİ

İsrail, sabaha karşı İran'ın başkenti Tahran, Tebriz, İsfahan'daki Natanz nükleer tesisi ile Loristan ve Kirmanşah kentlerine saldırılar düzenledi. Saldırılarda İran Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Genel Komutanı Tümgeneral Hüseyin Selami dahil üst düzey askeri yetkililer ile nükleer bilim insanları hayatını kaybetti.

SİVİL YERLEŞİM YERLERİ DE VURULDU

İsrail'in Tahran'daki saldırılarında sivil yerleşim yerleri de vurulurken çok sayıda sivil vatandaş da hayatını kaybetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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