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    İsrail'i cezasız bırakmakla suçlanıyordu: Avrupa Parlamentosu Gazze için ilk kez 'acil ateşkes' dedi

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
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    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    İsrail'in 7 Ekim 2023'te Gazze'ye başlattığı saldırılar aralıksız devam ederken Avrupa Parlamentosu'ndan dikkat çeken bir karar çıktı. İsrail'i işlediği suçlara rağmen cezasız bırakmakla suçlanan Avrupa Parlamentosu Gazze için ilk kez 'acil ve kalıcı ateşkes' çağrısında bulundu.

    İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'ne hava, kara ve denizden saldırmaya devam ediyor. Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin "Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz" açıklamasının ardından Avrupa Parlamentosu'ndan da (AP) dikkat çeken bir karar çıktı.

    AP Genel Kurulunda "Dünyada insan hakları ve demokrasinin durumu ile AB'nin buna yönelik politikası" konusunda hazırlanan 2023 raporu, 265 lehte, 253 aleyhte ve 10 çekimser oyla kabul edildi.

    GAZZE İÇİN İLK KEZ ATEŞKES ÇAĞRISI

    AP'deki Sol Grup üyelerinin değişiklik talebinde bulunduğu raporun 62'nci maddesine "Gazze'de acil ve kalıcı ateşkes çağrısı" eklendi.

    Revize edilerek onaylanan yeni raporda, "AB'ye, üye ülkelere ve uluslararası topluma Gazze Şeridi'nde, herkesin gıda ve suya kesintisiz erişimini sağlamak amacıyla özellikle acil ve kalıcı bir ateşkes çağrısında bulunulur" ifadesi yer aldı.

    CEZASIZ BIRAKMAKLA ELEŞTİRİLİYORDU

    Böylece AP ilk kez, Gazze'de ateşkes çağrısında bulunmuş oldu. 18 Ocak'ta kabul edilen kararda, "kalıcı ateşkes", tüm esirlerin serbest bırakılması ve Hamas'ın tasfiyesi şartlarına bağlanmıştı.

    Genel Kurulda dün söz konusu rapora ilişkin yapılan oturumda birçok milletvekili, raporda Gazze'ye yer verilmemesini eleştirerek, AB'yi İsrail'i işlediği suçlara rağmen cezasız bırakmakla suçlamıştı.

    SİSİ NE DEMİŞTİ?

    Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen bir programda konuşan Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, beklenen ateşkes ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki insanlara tüm alanlarda gerçek bir yardımın başlayabileceğini dile getirdi. Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin Sisi, "Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz" dedi.

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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