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    • Haberler > Dünya > Gazze için yeni ateşkes ihtimali: Sisi'den dikkat çeken açıklama

    Gazze için yeni ateşkes ihtimali: Sisi'den dikkat çeken açıklama

    Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
    - Güncelleme:
    Gazze için yeni ateşkes ihtimali: Sisi&#039;den dikkat çeken açıklama
    Mısır, İsrail, Gazze, Haber

    Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

    7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e saldırısıyla başlayan, ardından Gazze'ye yönelik İsrail bombardımanıyla son yılların en büyük insani krizine dönüşen savaşta yeni bir ateşkes ihtimali ufukta belirdi. Mısır Cumhurbaşkanı Sisi, "Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz" dedi.

    İsrail'in 7 Ekim 2023'ten beri hava, kara ve denizden saldırılarını sürdürdüğü abluka altındaki Gazze Şeridi için Mısır'dan yeni bir ateşkes açıklaması geldi. 

    Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, gelecek birkaç gün içinde Gazze Şeridi'nde ateşkes konusunda ümitli olduklarını söyledi. Başkent Kahire'de düzenlenen bir programda konuşan Sisi, beklenen ateşkes ile birlikte Gazze Şeridi'ndeki insanlara tüm alanlarda gerçek bir yardımın başlayabileceğini dile getirdi.

    Gazze'de ateşkes ihtimaline ilişkin Sisi, "Birkaç gün içinde Gazze'de ateşkes için ümitliyiz" dedi.

    'FİLİSTİN DAVASINA DESTEĞİMİZİ SÜRDÜRECEĞİZ'

    Sisi, çekişme zamanlarında doğru yanlış birçok şeyin söylendiğini ancak Refah Sınır Kapısını yardımların ulaştırılması için bir imkan olarak değerlendirdiklerini ifade etti. Gazze'ye yardım konusunun bazılarının sandığı gibi kolay bir husus olmadığına dikkati çeken Sisi, "Bazıları bizlerin söylediklerimiz ile yaptıklarımızın ayrı şeyler olduğunu düşünüyor" ifadelerini kullandı.

    Sisi, "Desteği sürdürüyoruz ve başkenti Doğu Kudüs olan 1967 sınırlarında bir Filistin devletine ulaşana dek, Filistin davasına desteğimizi sürdüreceğimizi vurgulamamız gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

    KATAR YALANLAMIŞTI

    Öte yandan Mısır basınında çıkan 'Gazze'de Hamas ve İsrail arasında ateşkes için görüşmeler başladı' iddiasına Katar'dan yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, duyurulabilecek bir anlaşmanın olmadığını belirterek, "Ateşkesin sağlanması için temel konularda net bir mutabakat yok" diye konuştu.

     

    Düzenleyen:  - Dünya
    Kaynak: Anadolu Ajansı
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