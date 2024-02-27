Katar'da Gazze için ateşkes yok

Mısır basınında çıkan 'Gazze'de Hamas ve İsrail arasında ateşkes için görüşmeler başladı' iddiasına Katar'dan yalanlama geldi. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, duyurulabilecek bir anlaşmanın olmadığını belirterek, "Ateşkesin sağlanması için temel konularda net bir mutabakat yok" diye konuştu.

Mısır medyası, 7 Ekim 2023'ten bu yana İsrail bombardımanı altında olan Gazze'de ateşkes sağlanması için müzakerelere Katar'ın başkenti Doha'da yeniden başlandığını yazdı. Mısır'daki yönetime yakın el-İhbariyye haber kanalı, güvenilir kaynaklara dayandırdığı haberinde, Katar'ın başkenti Doha'da Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması amacıyla uzmanlar düzeyinde müzakerelere başlandığını duyurdu.

KATAR 'ANLAŞMA YOK' DEDİ

Katar ise Gazze'de ateşkes ve esir değişimi konusunda İsrail ile Filistinli gruplar arasında duyurulabilecek bir anlaşmanın varlığını yalanladı. Katar Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Macid el-Ensari, düzenlediği basın toplantısında, ateşkes ve esir takasıyla ilgili devam eden müzakerelerin şu ana kadar somut bir sonuç vermediğini söyledi.

En kısa zamanda anlaşmayla sonuçlanacak bir gelişmeden umutlu olduklarına ifade eden Ensari, "Ramazan ayında bir ateşkesin sağlanması için çabalıyoruz. Bu dönemde bazı Yahudi bayramları da söz konusu, dolayısıyla tüm tarafları ateşkese davet ediyoruz." dedi.

'TEMEL KONULARDA NET MUTABAKAT YOK'

Anlaşmanın sağlanması için oldukça fazla engellerin olduğunu vurgulayan Ensari, müzakere sürecine zarar verebileceğinden dolayı bahsi geçen engellere dair detay vermedi.

Ateşkes ve esir takasıyla ilgili basında çıkan iddiaları hatırlatan Ensari, "Ateşkesin sağlanması için temel konularda net bir mutabakat yok. Herhangi bir anlaşma olsaydı duyuracaktım ancak bunun olması için hala çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Ensari, İsrail'in ramazan ayında Mescid-i Aksa'ya yönelik kısıtlama planlarına dair ise "Bu yönde atılacak her adım anlaşmanın önünde birer sorun olacak. Hatta bu gibi adımlarla tansiyonun yükselmesi muhtemeldir" değerlendirmesinde bulundu.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 12 bin 660’ı çocuk, 8 bin 570’i kadın olmak üzere 29 bin 878 Filistinli öldürüldü, 70 bin 215 kişi yaralandı. Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.