Gazze'den son gelişmeler... İsrail bu kez de mülteci kampını hedef aldı: 3 Filistinli öldürüldü

İsrail'in 7 Ekim'de başladığı Gazze'ye saldırıları devam ediyor. Gazze'de can kaybı 30 bine dayandı. Son olarak ise İsrail, Tubas kenti ve kentin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'na girerek 3 Filistinliyi öldürdü. İsrail'in zulmüne protestolar sürerken; dün İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell anıldı.

02/27/2024 09:13:47 İSRAİL MÜLTECİ KAMPINA GİRDİ: 3 ÖLÜ, 3 YARALI

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Tubas kenti ve kentin güneyindeki El-Faria Mülteci Kampı'nda 3 Filistinliyi öldürdü, 3 kişiyi yaraladı.

Filistin resmi ajansı WAFA'nın haberine göre, Filistin Kızılayı yetkilileri, İsrail güçlerinin bu gece erken saatlerde çok sayıda buldozer eşliğinde Faria Mülteci Kampı'na baskın düzenleyerek keskin nişancılarını farklı yerlere konuşlandırdığını ifade etti.

Yetkililer, baskın sırasında kampta Filistinliler ile çıkan çatışmada İsrail askerlerinin gerçek mermiyle ateş etmesi sonucu Usame Cebr ez-Zalt ve Muhammed Semih Beyadise'nin öldüğünü, 3 kişinin yaralandığını belirtti.

Kızılay yetkilileri ayrıca İsrail güçlerinin Tubas kentine düzenlediği baskın sırasında çıkan çatışmada İsrail askerlerinin kullandığı gerçek merminin isabet ettiği Ahmed Derağime'nin öldüğünü bildirdi.

02/27/2024 09:00:47

İSRAİL'İ PROTESTO İÇİN KENDİNİ YAKAN ABD ASKERİ ANILDI

Aralarında Yahudi Amerikalıların da bulunduğu yüzlerce kişi, Gazze'deki soykırıma ortak olmayacağını söyleyerek İsrail'in Washington Büyükelçiliği önünde kendini yakan ABD Hava Kuvvetleri askeri Aaron Bushnell'i anmak için olayın meydana geldiği yerde toplandı.

Pankart, döviz ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, sloganlarla İsrail'in Gazze'ye yönelik ölümcül saldırılarını protesto etti. Grup üyeleri, Bushnell'in anısı için büyükelçilik önüne çiçekler bırakarak, mum yaktı.