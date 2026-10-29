Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ev sahipliğinde Ankara’da başlayan Türk Devletleri Teşkilatı 13. Liderler Zirvesi, üye ve gözlemci ülkelerin liderlerini bir araya getiriyor. İki gün sürecek organizasyonda diplomatik görüşmelerin yanı sıra Beştepe Millet Ormanı’nın açılışı ve zengin kültürel etkinlikler gerçekleştirilecek. Zirve kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov’a nişan ve Ali Şir Nevai Ödülü takdim edilecek.

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Türk Devletleri Teşkilatının (TDT) Ankara'da düzenlenecek 13'üncü Liderler Zirvesi bugün başlıyor. İki gün sürecek zirvede diplomatik temasların yanı sıra kültürel etkinliklerle de öne çıkacak.

Bugün, Beştepe Millet Ormanı'nın açılışında atlı dans gösterisi düzenlenecek. On altı Türk Devleti'nin bayrağının tam ortasına dikilen, Bilge Kağan, Kül Tigin ve Tonyukuk Yazıtlarının bire bir örneği dünyaya duyurulacak. Ahlat Mezar Taşlarının replikaları ile her üye ülkeyi temsil eden otağlar ve ünlü tarihi yapıtlar ziyaretçileri ağırlayacak.

Türk dünyasının liderleri Beştepe'de buluşuyor

Zirve kapsamında düzenlenecek akşam programında ise davetlileri Millî Savunma Bakanlığı Mehteran Takımı karşılayacak. Salon girişinde 16 Türk Devleti'ni temsil eden askerler ve bayraklar yer alacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile konuk devlet başkanlarının salona girişinde ise Muhafız Alayı Bandosu marşlar seslendirecek.

ALİYEV, BUGÜN ANKARA'DA OLACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde yapılacak Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi'ne, teşkilata üye beş ülkenin liderleri ile üç gözlemci devletin üst düzey temsilcilerinin katılması bekleniyor. Bu kapsamda Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev'in zirveye iştirak etmesi öngörülüyor.

Türk dünyasının liderleri Beştepe'de buluşuyor

CAPAROV'A NİŞAN

Akşam yemeğinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabının ardından Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'a nişan tevcih töreni düzenlenecek. Törenin ardından Caparov da davetlilere hitap edecek. Programda ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'a, Ali Şir Nevai Ödülü'nü takdim edecek.

Daha sonra, Türk Dünyası Müzik Topluluğu ile Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası sahne alarak, Türk dünyasının müzikal zenginliğini yansıtan eserler seslendirilecek. TÜRKSOY tarafından dans gösterisi gerçekleştirilecek. Akşamın konser programında ise sanatçı Kıraç ile Kazakistanlı sanatçı Dimash Kudaibergen sahne alacak.

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