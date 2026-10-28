Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'yi ziyaret eden Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşıladı. İki ülkenin milli marşlarının çalındığı törende 21 pare top atışı yapılırken, 16 Türk devletini temsil eden bayraklar da yer aldı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen törenle karşıladı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev'in makam aracı, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önündeki caddede süvariler tarafından karşılandı. Araca protokol kapısına kadar eşlik edilmesinin ardından Erdoğan, Tokayev'i külliyenin ana girişinde karşıladı.

Külliyede dikkat çeken tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayevi böyle karşıladı

İki liderin tören alanındaki yerlerini almasıyla bando, Türkiye ve Kazakistan'ın milli marşlarını çaldı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı. Karşılama sırasında 21 pare top atışı yapıldı.

Tokayev, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı “Merhaba asker” diyerek selamladı. Ardından Erdoğan ve Tokayev, birbirlerine heyetlerini takdim etti.

Külliye'de dikkat çeken tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayev'i böyle karşıladı

İKİLİ GÖRÜŞME GERÇEKLEŞTİRİLECEK

Resmi törenin ardından iki lider, Türkiye ve Kazakistan bayraklarının önünde tokalaşarak basın mensuplarına poz verdi.

Erdoğan ve Tokayev'in önce ikili, ardından heyetler arası görüşme gerçekleştirmesi planlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmelerin ardından Kazakistan Cumhurbaşkanı Tokayev onuruna resmi akşam yemeği verecek.

Külliyede dikkat çeken tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayevi böyle karşıladı

TÖRENDE ÜST DÜZEY İSİMLER YER ALDI

Karşılama törenine Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu katıldı.

Külliyede dikkat çeken tören! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tokayevi böyle karşıladı

Törende ayrıca Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri Hakkı Susmaz, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, Türkiye Varlık Fonu Genel Müdürü Salim Arda Ermut, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, Ankara Valisi Yakup Canbolat ve Türkiye'nin Astana Büyükelçisi Mustafa Kapucu da hazır bulundu.

| Kaynak: ANADOLU AJANSI Editör : SİNEM GÖNEN Kaynak: ANADOLU AJANSI

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala