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Sağlık

Hastaya göre karar verilmeli: Kataraktta akıllı lens seçimine dikkat

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Hastaya göre karar verilmeli: Kataraktta akıllı lens seçimine dikkat
Başlık ResmiHastaya göre karar verilmeli: Kataraktta akıllı lens seçimine dikkat

İzmir’de şah damarı yırtılması nedeniyle inme geçirerek konuşma ve yürüme yetisini kaybeden 59 yaşındaki Gürsel Aslan, kapalı ameliyatla hayata tutundu. Tıkalı damara takılan stent sayesinde beyne kan akışı yeniden sağlanan Aslan, yeniden yürümeye ve konuşmaya başladı.

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Göz hastalıklarındaki son bilimsel gelişmeler ve yeni tedavi metotları, uzman doktorların katıldığı özel bir toplantıda masaya yatırıldı.

Dünyagöz Hastaneler Grubu Medikal Direktörü Prof. Dr. Bozkurt Şener, özellikle görme merkezini etkileyen retina ve katarakt ameliyatlarında doğru tedavi planlamasının hayati önem taşıdığını vurguladı.

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Göz arkası sinir tabakası (retina) ve halk arasında “sarı nokta” olarak bilinen rahatsızlıklarla kataraktın bir arada görüldüğünü söyleyen Prof. Dr. Bozkurt Şener, “Özellikle sarı nokta veya retina problemi yaşayan hastalarda akıllı lens tercihi yapılırken hastanın mevcut durumu ve beklentileri çok iyi tartılmalıdır. Ameliyatta başarı elde etmek; sadece son teknoloji cihazlarla değil, doğru planlama ve tecrübeli kadro ile mümkündür” dedi.

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