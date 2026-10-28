İdrarını yaptıktan sonra başlayan şikayetler hayatını kabusa çevirdi! Konuşamaz ve yürüyemez oldu

İzmir’de idrarını yaptıktan sonra ani terleme ve kasılma şikayetleri yaşayan, şah damarındaki yırtılma nedeniyle inme geçiren 59 yaşındaki Gürsel Aslan, kapalı yöntemle uygulanan stent operasyonuyla yeniden sağlığına kavuştu. Konuşma ve yürüme yetisini kaybeden Aslan’ın beynine kan akışı yeniden sağlanırken, hasta geçirdiği müdahalenin ardından konuşmaya ve yürümeye başladı.

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İzmir'de yaşayan 59 yaşındaki fayans ustası Gürsel Aslan, geçtiğimiz günlerde aniden rahatsızlandı. Eşinin soğuk terler döktüğünü fark eden Adalet Mertoğlu Aslan, endişelenerek ambulans çağırdı.

ÖNCE YÜRÜMEKTE ZORLANDI, SONRA KONUŞAMADI

Hastaneye kaldırılan Aslan'a damarında yırtılma olduğu belirtildi. Tedavisinin ardından taburcu edilen Aslan'ın yürürken ayağı takılmaya, konuşması ise zorlaşmaya başladı. Bunun üzerine yeniden hastaneye başvuran Aslan, kontrollerin ardından eşiyle birlikte eve döndü. Ancak sağlık durumu daha da kötüleşen Gürsel Aslan konuşma ve yürüme kabiliyetini kaybedince eşi, 14 Ekim'de hastanenin acil servisine başvurdu. Gürsel Aslan'ın tedavisi, Nöroloji Uzm. Dr. Nevin Çokpınar, Girişimsel Nöroradyoloji Uzm. Prof. Dr. Çağın Şentürk, Radyoloji uzmanları Dr. Gökay Karaça ve Dr. Dilşat Çamlı'dan oluşan ekip tarafından gerçekleştirildi. Aslan, yapılan kapalı operasyonla felçten kurtuldu.

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“GERÇEKTEN KORKUNÇ BİR ŞEY YAŞADIK”

Arabaya bindikleri sırada eşi Gürsel Aslan'ın terlemeye başladığını ifade eden Adalet Mertoğlu Aslan, "Eşim arabayı kısa bir mesafede kullanarak eve getirdi ancak park edemedi. Ben park ettim. Eve geldiğimizde eşim oldukça rahatsızlanmıştı. Hemen hastaneye kaldırdık. Ambulans geldi ve eşimi hastaneye götürdük. Orada 3-4 gün yattıktan sonra bizi taburcu ettiler. ‘İyisiniz, artık bir şeyiniz kalmadı, gidebilirsiniz' dediler. Biz de eve geldik. Ertesi sabah eşimin iyi olmadığını gördüm. Onu tekrar aynı hastaneye, aynı doktora götürdüm. ‘Hocam, eşim pek iyi değil. Evde rahat hareket edemiyoruz. Üzerimde bir korku var. Çünkü gerçekten korkunç bir şey yaşadık' dedim. Ancak doktor, ‘Bir şey yok. Gidin, ilaçlarınızı alın ve kullanın. Bir şey yok' dedi. Eşim o gece hastanede kaldı. Sabaha karşı onu hastaneye getirdim. O sırada artık konuşamıyor ve yürüyemiyordu. Daha sonra tedavi gördü, çok iyi duruma geldi" dedi.

“BURADA ŞİFAYI BULDUM”

Konuşamayıp yürüyemediğini dile getiren Gürsel Aslan ise, "Başka hastaneye geldim. 3-4 gün yoğun bakımda kaldım. Yoğun bakımdan sonra ameliyat geçirdim. Beni ameliyat ettiler, ondan sonra düzeldim. Bilincim yerine geldi, zihnim açıldı, yemek yemeye başladım. Buradaki hocalarım bana destek oldular ve burada şifayı buldum" şeklinde konuştu.

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ŞAH DAMARINDA YIRTILMA TESPİT EDİLDİ

Acıbadem Kent Hastanesi Nöroloji Uzmanı Dr. Nevin Çokpınar tarafından acil olarak değerlendirilen hastanın nörolojik muayenesi ve ileri görüntüleme tetkikleri yapıldı. Radyoloji Uzm. Dr. Dilşat Çamlı ve Girişimsel Nöroradyoloji Uzm. Prof. Dr. Çağın Şentürk'ün değerlendirmeleriyle şah damarın iç duvarında yırtılma olarak tanımlanan "karotis diseksiyonu" tespit edildi. İdrarını yaptıktan sonra ani terleme ve kasılma şikayetleri yaşayan hastanın klinik saatler içinde düzeldikten 3 gün sonra konuşma kabiliyetini kaybedip, felç tablosuyla başvuruda bulunduğunu belirten Dr. Nevin Çokpınar, "Yapılan ilk değerlendirmede hastanın konuşmasında tutukluk olduğu, kelimeleri anlamakta güçlük çektiği, basit motor komutları yerine getirmekte zorlandığı, kolunda ve bacağında güçsüzlük ile yüzünde kayma bulunduğu tespit edildi. Durum hastanın eşi tarafından fark edilmiş olup, eşi hastanın rahatsızlığının geceden beri mevcut olduğunu ve hastaneye getirmekte zorlandığını ifade etti. Hastanın daha önce başka bir merkezde yatarak tedavi gördüğü, medikal tedaviyle taburcu edildikten sonra kliniği iyi seyrederken bir gün içerisinde kötüleştiği öğrenilmiştir" şeklinde konuştu.

"BEYNİN SOL TARAFINDAKİ DAMARLARDA TIKANIKLIK TESPİT EDİLDİ"

Uzm. Dr. Çokpınar, acil serviste gerçekleştirilen tetkiklerde beynin sol tarafındaki damarlarda tıkanıklık olduğunun ve buna bağlı olarak vücudun sağ yarısında güçsüzlük ile konuşma bozukluğu geliştiğinin belirlendiğini vurgulayarak, "İleri damarsal yapıları incelemek amacıyla BT anjiyografi tetkiki uygulanmış, bu test sonucunda damar duvarında yırtık olduğu ve klinik bulguların bu yırtığa bağlı olarak ortaya çıktığı tespit edilmiştir. Bu tespitler doğrultusunda hastamız hastanemize kabul edilmiş ve öncelikli olarak medikal tedaviyle izlenmesine karar verilmiştir" dedi.

"HASTAMIZIN SOL ŞAH DAMARI UZUN BİR STENT İLE TEKRAR AÇILABİLDİ"

Dr. Çokpınar, hastanın bulgularının gece boyunca dalgalanması, yani belirtilerin bir düzelip bir kötüleşmesi üzerine girişimsel Girişimsel Nöroradyoloji Uzm. Prof. Dr. Çağın Şentürk ile konsültasyon yapıldığını belirterek, "Hastaya derhal yeniden görüntüleme yapılmış ve klinik tabloya paralel olarak damar tıkanıklığı bulgularında artış gözlenmiştir. Bu gelişmeler üzerine hastada acil girişimsel işlem endikasyonu konulmuş ve hastamızın sol şah damarı kapalı yöntemle uygulanarak stent ile açılmıştır" ifadelerini kullandı.

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"MÜDAHALE ETMEKTEN BAŞKA SEÇENEĞİMİZ KALMAMIŞTI"

Prof. Dr. Çağın Şentürk, hastanın Nörolog Çokpınar tarafından konsültasyon amacıyla yönlendirildiğinde daha önceden sol şah damarında bir yırtılma tespit edildiğini belirterek, "Tıpta diseksiyon olarak adlandırılan bu yırtılma nedeniyle beynin sol yarım küresini besleyen ana damarda kan akışı neredeyse tamamen durma noktasına gelmiş ve beyne ulaşan kan miktarında ciddi bir azalma meydana gelmişti" dedi.

Damar duvarı içerisindeki kanamanın damar çapını ileri derecede daraltarak kan akımını neredeyse imkânsız hâle getirdiğini ve bu aşamada dünya genelindeki standart klinik yaklaşımın öncelikle medikal tedavi olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şentürk, "Ancak uygulanan tıbbi tedaviye rağmen hastanın şikayetlerinin ilerlemesi ve geri dönüşsüz felç tablosunun ortaya çıkma riskini gösteren bulguların belirmesi üzerine, müdahale etmekten başka seçeneğimiz kalmamıştı" şeklinde konuştu.

"VAKİT KAYBETMEDEN GİRİŞİMSEL NÖRORADYOLOJİ ÜNİTESİNE ALINDI"

Vakanın hiç vakit kaybetmeksizin girişimsel nöroradyoloji ünitesine alındığını belirten Prof. Dr. Şentürk, "Damarı yeniden açmak amacıyla kafatası içerisine uzanan seviyeden itibaren boyun kesimine kadar neredeyse tamamen tıkanmış olan uzun damar segmenti boyunca bir stent yerleştirilmiştir" ifadelerini kullandı.

"HASTAMIZIN GENÇ YAŞTA OLDUĞU GÖZ ÖNÜNE ALINDI"

Prof. Dr. Şentürk, şah damarının kafatasına giriş seviyesinden boyun bölgesine kadar uzanan stent sayesinde beynin sol yarım küresine yeniden normal kan akışının sağlandığını vurgulayarak, "Bu durum anjiyografik olarak doğrulandıktan sonra hastamız, medikal tedavinin devamı ve yakın takibi amacıyla yoğun bakım ünitesine nakledilmiştir; bu tür girişimler, hayati risk taşıyan durumlarda kritik bir önem arz etmektedir" dedi.

Prof. Dr. Şentürk, endovasküler adı verilen bu kapalı girişimsel nöroradyolojik yöntemle müdahale edilmemiş olması halinde hastanın beyninin sol yarım küresinde çok geniş bir alanı etkileyecek ve iskemiye bağlı gelişen ağır bir inmenin kaçınılmaz olacağını belirterek, "Hastamızda inme sonrasında oluşabilecek beyin ödeminin, kalıcı sakatlıklar ve hatta hayat kaybına yol açabileceği göz önünde bulunduruldu" ifadelerini kullandı.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI Editör : MELİN ÖZTÜRK Kaynak: İHLAS HABER AJANSI

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