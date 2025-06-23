İsrail’in gizli planı ortaya çıktı: İran muhalefeti ile çalışıyoruz

İsrail Kültür Bakanı Amihai Eliyahu, katıldığı bir canlı yayında, “İran’daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz ve onlarla yakın temastayız” dedi.

İsrail ile İran arasında 13 Haziran’dan bu yana devam eden çatışmalar 11. gününde tüm şiddetiyle sürerken, İsrail Kültür Bakanı Amihai Eliyahu’nun açıklamaları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

Eliyahu, katıldığı bir canlı yayında, “İran’daki muhalefeti ayağa kaldırmak için uğraşıyoruz ve onlarla yakın temastayız” diyerek İsrail’in sahadaki askeri operasyonlarının ötesinde rejim içi hedeflere yöneldiğini ima etti.

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KATZ: REJİM HEDEFLERİNİ VURDUK

İsrail Savunma Bakanı İsrael Katz da aynı gün yaptığı açıklamada, “Tahran’ın kalbindeki rejim hedefleri ve hükümet baskı birimlerini hedef aldık” dedi.

Katz, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Basij Gücü’nün karargâhı, iç güvenlik merkezleri, Evin Hapishanesi ve Tahran’daki sembolik “İsrail Yıkımı Saati”nin de vurulan hedefler arasında olduğunu açıkladı. Katz, “İsrail iç cephesine atılan her kurşun karşılığında İran diktatörü cezalandırılacak. Saldırılarımız sürecek” ifadelerini kullandı.

ÇATIŞMALAR BÜYÜYOR, BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

İsrail, 13 Haziran’da İran’ın çeşitli kentlerindeki nükleer tesisler ve üst düzey askeri komuta noktalarına yönelik geniş çaplı saldırılar başlatmıştı. İran Genelkurmay Başkanı, Devrim Muhafızları Genel Komutanı ve 9 nükleer bilim insanı saldırılarda hayatını kaybetti.

İran Sağlık Bakanlığı, 21 Haziran’da yaptığı açıklamada, İsrail saldırılarında 430 sivilin hayatını kaybettiğini, 3 bin 500’den fazla kişinin ise yaralandığını bildirdi. İsrail Başbakanlık Ofisi ise İran’ın yaptığı misillemelerde 24 kişinin öldüğünü, 1272 kişinin yaralandığını açıkladı.

Çatışmaların bölge geneline yayılmasından endişe edilirken, başta Türkiye olmak üzere birçok ülke İsrail’i uluslararası hukuku ihlal etmekle suçladı.