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İsrail'in 'öldürdük' dediği komutan İsmail Kaani zafer kutlamalarında!

Kaynak: Anadolu Ajansı
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İsrail&#039;in &#039;öldürdük&#039; dediği komutan İsmail Kaani zafer kutlamalarında!
Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

İsrail, 'Yükselen Aslan' operasyonuyla İran'ın üst düzey komutanlarını hedef alıp öldürmüştü. Öldürüldüğü iddia edilen isimlerden İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani, Tahran'daki zafer gösterilerinde görüldü.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'ın nükleer ve askeri hedeflerini vurduğu Yükselen Aslan operasyonunda İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami, Hatam el-Anbiya Karargahı'nın komutanı Gülam Ali Reşid ile Devrim Muhafızları Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Amir Ali Hacızade gibi üst düzey komutanlar da öldürüldü. 

Hayatını kaybettiği öne sürülen komutanlardan biri de İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral İsmail Kaani idi. 

İsmail Kaani
İsmail Kaani

12 GÜN SONRA İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

İran resmi haber ajansı IRNA haberinde, İsrail saldırısında hayatını kaybeden generaller arasında Kaani'nin de olduğu iddiaları devam ederken Kaani'nin 12 gün sonra ilk kez başkent Tahran'da görüntülendiğini bildirdi.

Haberde, Kaani'nin İsrail ile ateşkesten sonra Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda düzenlenen "zafer kutlamalarına" katıldığını gösteren görüntüler paylaşıldı.

İsrail'in 'öldürdük' dediği komutan İsmail Kaani zafer kutlamalarında! - 2. Resim

VATANDAŞLARLA SOHBET ETTİ

Görüntülerde yanındaki korumalarıyla birlikte meydana gelen Kaani'nin alandaki vatandaşlarla sohbet ettiği görüldü.

IRNA görüntüleri, "12 gün süren İsrail saldırganlığının ardından General Kaani'nin ilk görüntüleri" notuyla paylaştı.

Amerikan The New York Times gazetesi 13 Haziran'da "ismi açıklanmayan İranlı kaynaklara" dayandırdığı haberinde, Kudüs Gücü Komutanı Tümgeneral Kaani'nin İsrail'in İran'daki saldırılarında öldürüldüğünü iddia etmişti.

İran ile İsrail arasında yaklaşık iki hafta süren karşılıklı saldırıların ardından gelen ateşkes haberi sonrasında başkent Tahran'daki İnkılap Meydanı'nda toplanan kalabalık gruplar, zafer kutlaması yapmıştı.

 

Kaynak: Anadolu Ajansı

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