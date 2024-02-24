İsrail'in suçları tek tek belgelenecek! İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Gazze için 'gözlemevi' kararı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda Gazze'de soykırım yapan İsrail'in savaş suçlarının tek tek belgelenmesi için 'medya gözlemevi' kurulma kararı alındı.

İsrail, 4 ayı aşkın bir süredir Gazze'de katliam yapıyor. Ramazan ayı öncesinde kalıcı ateşkesi reddeden İsrail, acımasız saldırılarını sürdürüyor. Gazze'de ölü sayısı 30 bini aşarken, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) savaş suçlarının belgelenmesi için önemli bir karara imza attı.

Uluslararası Adalet Divanı'nda İsrail'in yargılanmasında Gazze'de kaydedilen görüntüler kanıt niteliği taşımıştı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen İİT Enformasyon Bakanları Olağanüstü Toplantısı'nda 'medya gözlemevi' kurulma kararı alındı.

İSRAİL'İN SAVAŞ SUÇLARI BELGELENECEK

"İşgal Altındaki Filistin Topraklarında İşgalci İsrail Yönetimi'nin Dezenformasyon Faaliyetleri ve Gazetecilere ve Medya Kuruluşlarına Yönelik Saldırıları" temasıyla İstanbul'da yapılan toplantının açılışında İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha önemli açıklamalarda bulundu.

İsrail'in Filistin halkına yönelik saldırılarının görüşülmesi için bu olağanüstü toplantının düzenlenmesi çağrısında bulunan Taha, İİT Genel Sekreteryası bünyesinde Medya Gözlemevi kurulması gibi bir dizi adımların kabul edildiğini söyledi.

HUKUK İHLALLERİ HAKKINDA BELGELER TOPLANACAK

Taha, bu gözlemevinin "işgalci İsrail"in Filistinlilere yönelik işlediği suçlar ve yaptığı hukuk ihlalleri hakkında belge toplamayı hedeflediğini kaydetti.

Taha, bu önergeyle teşkilata üye ülkelerin liderlerinin, İsrail'in Filistin halkına karşı acımasız saldırılarıyla yüzleşmek gerektiğini tekrar vurguladığına dikkati çekti.

GAZZE'DE ONLARCA GAZETECİ ÖLDÜ

İsrail'in Filistin topraklarındaki gazetecilere ve basın kuruluşlarına karşı saldırılarına devam ettiğini söyleyen Taha, "Gazze'deki soykırımın başından bu yana 126 gazetecinin İsrail'in saldırılarında öldüğünü" hatırlattı.