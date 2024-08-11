İsrailli Ofer Levi'den Netanyahu'ya skandal çağrı! "Türkiye'ye atom bombası at"

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya seslenen İsrailli şarkıcı Ofer Levi, Türkiye’ye atom bombası atılmasını istedi.

İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana abluka altına aldığı Gazze Şeridi'ndeki zulmünü sürdürüyor. Bölgede hayatını kaybeden Filistinli sayısı 40 bini bulurken, yaralıların sayısı da her geçen gün artıyor.

Hamas lideri Haniyye'nin ölümü ile Orta Doğu'daki gerilim iyice tırmanırken, İsrail son olarak sivillerin sığındığı okulu hedef aldı. Saldırıda en az 100 kişinin ölümüne neden olan İsrail'e dünyadan tepki yağarken, İsrailli şarkıcı Ofer Levi'den skandal açıklamalar geldi.

"TÜRKİYE'YE ATOM BOMBASI AT"

Kaydettiği videoyu sosyal medyada paylaşan ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya seslenen Levi, Türkiye'yi hedef aldı.

Levi, "Netanyahu’ya sesleniyorum. Arkandayız. Kutsal kitabımız (Tevrat) düşmanlarımızı yok etmemizi emrediyor. İran'a, Yemen'e, Türkiye'ye atom bombası at" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'ya seslenen İsrailli şarkıcının sözleri büyük tepki çekti.