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İsrailli şirketler Paris fuarından aniden kovuldu! Stantları kara bezlerle kapatıldı

Kaynak: Dış Haberler
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İsrailli şirketler Paris fuarından aniden kovuldu! Stantları kara bezlerle kapatıldı
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Fransa’da düzenlenen dünyanın en büyük savunma ve havacılık fuarında şok bir gelişme yaşandı. İsrail’e ait stant, sabah saatlerinde organizatörler tarafından hiçbir açıklama yapılmadan kapatıldı. İçeride Rafael, Elbit Systems ve İsrail Havacılık Sanayii gibi 9 savunma devinin yer aldığı alanın girişleri engellendi, stant tamamıyla kara bezlerle örtüldü.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen uluslararası havacılık ve savunma fuarında (Salon du Bourget), İsrail'e ait fuar standı organizasyon tarafından sabah saatlerinde sürpriz şekilde kapatıldı. Fuarda yer alması planlanan 9 İsrailli savunma şirketi, stantlarına giriş yapamazken, alan kara bezlerle örtüldü.

İsrailli şirketler Paris fuarından aniden kovuldu! Stantları kara bezlerle kapatıldı - 1. Resim

SOYKIRIMCI İSRAİL'İN SAVUNMA ŞİRKETLERİ STANT DIŞI KALDI

Kapatılan stantta, İsrail’in önde gelen savunma şirketlerinden Rafael, Elbit Systems ve İsrail Havacılık ve Uzay Sanayii (IAI) gibi firmaların ürünlerinin sergilenmesi planlanıyordu. Ancak organizasyon ekibi, sabah saatlerinde hiçbir açıklama yapmadan stant girişini yasakladı ve alanı siyah örtülerle kapattı.

AÇIKLAMA YOK, NEDEN BELİRSİZ

Fuar organizatörleri, söz konusu kapatma kararıyla ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Kimin talimatıyla hareket edildiği de netlik kazanmadı.

SİYASİ ZEMİN Mİ HAZIRLANIYOR?

Paris’teki gelişme, Gazze savaşı nedeniyle Fransa ile İsrail arasında yükselen diplomatik gerilimin ardından geldi. Fransa’nın Filistin devletini tanıma olasılığı üzerine İsrail tarafından yapılan açıklamalar, taraflar arasında gerginliğe neden olmuştu. Ancak bugüne dek İsrailli şirketlere yönelik herhangi bir fiili engelleme kararı alınmamıştı.

Kaynak: Dış Haberler

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