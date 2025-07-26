İsrailli subayın itirafı kan dondurdu! "Gazze yardımlarını bilerek yaktık"

Gazze'ye saldırılar bütün şiddetiyle devam ederken, saldırılarda tam bir katliam yaşanıyor. İsrail devlet televizyonuna konuşan askerler, Gazze'ye gönderilen insani yardım tırlarının bilinçli olarak yakıldığını ve toprağa gömüldüğünü açıkladı.

İsrail ordusunda görevli bazı askerler, Gazze Şeridi'ne gönderilen ve sınırda haftalarca bekletilerek kullanılamaz hale gelen insani yardım malzemelerine ilişkin dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Gazze’ye geçişine izin verilmeyen 1000’den fazla yardım tırı toprağa gömüldü veya yakıldı.

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"HER ŞEYİ TOPRAĞA GÖMDÜK, BAZILARINI YAKTIK"

KAN televizyonuna konuşan bir İsrailli subay, “Her şeyi toprağa gömdük. Bazı yardım malzemelerini de yaktık” ifadeleriyle, yardımların bilinçli şekilde imha edildiğini doğruladı. Subay, halen güneş altında bekletilen binlerce yardım kolisinin de aynı sonu yaşayabileceğini söyledi.

YARDIM SİSTEMİ DURMA NOKTASINDA

İsrail ordusundan bir diğer yetkili ise yardım sürecindeki ciddi aksaklıklara dikkat çekti. Günde sadece 100 ila 150 tırın Gazze’ye geçişine izin verildiğini öne süren yetkili, "Yardım mekanizması işlemiyor. Tırlar bekliyor, yollar bozuk, koordinasyon yok" açıklamasında bulundu.

"DÜNYANIN EN BÜYÜK TAHIL DEPOSUNU DA GÖMEBİLİRİZ"

Yardım malzemelerinin ulaştırılamaması, gıda güvenliğini de tehdit ediyor. İsrailli subay, “Şu anda dünyanın en büyük tahıl deposuna sahibiz ama buradaki ürünler taşınmazsa onları da gömeceğiz” diyerek durumu özetledi.

HER GÜN YÜREK YAKAN ANLAR

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda en az 59 bin 106 Filistinli hayatını kaybetti, 142 bin 511 kişi de yaralandı.

Temel malzemelerden yoksun bir şekilde yerinden edilen Filistinliler, derme çatma çadırlarda veya aşırı kalabalıklar içinde hijyen malzemelerinin eksikliğinde lavaboların bile yetersiz olduğu, bulaşıcı hastalıkların yayıldığı okullarda hayatta kalmaya çalışıyor.

İsrail ordusu ise günlük düzenlediği saldırılarla yerinden edilenlerin çadırları ve barındığı sivil noktaları bombalıyor.