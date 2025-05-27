İsrailli yerleşimci teröristler AA foto muhabirine saldırdı!

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi, işgal altındaki Batı Şeria’da Filistinli çiftçilere yönelik baskını takip ettiği sırada, yerleşimci İsraillilerin saldırısına uğrayarak yaralandı. Görgü tanıkları, Rimavi’nin sopalarla darbedildiğini ve olay yerinde baygın halde bulunduğunu aktardı.

Anadolu Ajansı (AA) foto muhabiri Issam Rimavi, işgal altındaki Batı Şeria'da, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin baskınını takip ederken darbedildi.

ÖNCE ÇİFTÇİLERE SALDIRDILAR

Olay, Ramallah kenti yakınlarındaki Mugayir köyünde meydana geldi. Hasat yapan Filistinli çiftçilere saldıran fanatik yerleşimciler, çıkan olaylar sırasında bölgeye gelen İsrail askerlerinin de müdahalesiyle tansiyonu artırdı. Rimavi, çalışmasını tamamlayarak aracına dönerken, yerleşimcilerin hedefi oldu.

Ağır darbelere maruz kalan gazeteci, tedavi için Ramallah'a kaldırıldı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde Rimavi’nin hareketsiz şekilde yerde yattığı görüldü.

'ARAPLARA ÖLÜM' DİYE HAYKIRDILAR

Yerleşimciler, İsrail’in 1967’de Doğu Kudüs’ü işgalini “kutlamak” için toplandı. Kalabalık arasında Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben Gvir ve aşırı sağcı milletvekilleri de yer aldı.

Görgü tanıkları, yerleşimcilerin “Araplara ölüm” şeklinde sloganlar attığını aktardı.