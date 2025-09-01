İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu... Rus yüzücünün ailesi organizatörlere dava açacak

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un ailesi, organizatörlere dava açacak.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

İlgili Haber Rus yüzücü Nikolai Svechnikov'un kaybıyla ilgili soruşturma başlatıldı

RUS YÜZÜCÜNÜN AİLESİ DAVA AÇACAK

Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine Rus yüzücünün ailesi harekete geçti. Svechnikov'un yakınları, yüzme organizatörlerine dava açmayı planlıyor.

RUS YÜZÜCÜ NIKOLAI SVECHNIKOV NASIL KAYBOLDU?

Nikolai Svechnikov, 24 Ağustos 2025’te 81 ülkeden 2,820 sporcunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na profesyonel yüzme antrenörü olarak katıldı. Yarış, Beykoz Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de sona erdi ancak Svechnikov, bitiş noktasına ulaşamadı. Yarışın bitiminde yapılan kontrollerde, yüzücülerin ayaklarındaki elektronik çipler incelendi ve Svechnikov’un yarışa başladığı ancak karaya çıkmadığı tespit edildi.

Bir başka yarışmacı, inşaat mühendisi Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u denizde yanlış yöne yüzerken gördüğünü ve uyardığını ancak sporcunun rotasını değiştirmediğini ifade etti. Şamiloğlu’nun ifadesine göre, Svechnikov hızlı ve kendinden emin bir şekilde güneydoğuya, yani parkurun dışına doğru yüzüyordu, "Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü." dedi.