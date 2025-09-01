Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Dünya > İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu... Rus yüzücünün ailesi organizatörlere dava açacak

İstanbul Boğazı'nda kaybolmuştu... Rus yüzücünün ailesi organizatörlere dava açacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
İstanbul Boğazı&#039;nda kaybolmuştu... Rus yüzücünün ailesi organizatörlere dava açacak
Dava, Spor, İstanbul Boğazı, Haber
Dünya Haberleri  / Türkiye Gazetesi

İstanbul Boğazı'nda düzenlenen 37. Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un ailesi, organizatörlere dava açmayı planlıyor.

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) tarafından bu yıl 37'ncisi düzenlenen İstanbul Boğazı'ndaki Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda kaybolan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un ailesi, organizatörlere dava açacak.

İstanbul Boğazı'nda 24 Ağustos'ta 81 ülkeden 2 bin 820 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen yarışa katılan Rus yüzücü Nikolai Andreevich Svechnikov'un karaya çıkamadığının anlaşılması üzerine ekiplerce çalışma başlatılmıştı.

RUS YÜZÜCÜNÜN AİLESİ DAVA AÇACAK

Arama çalışmalarının sonuç vermemesi üzerine Rus yüzücünün ailesi harekete geçti. Svechnikov'un yakınları, yüzme organizatörlerine dava açmayı planlıyor.

RUS YÜZÜCÜ NIKOLAI SVECHNIKOV NASIL KAYBOLDU?

Nikolai Svechnikov, 24 Ağustos 2025’te 81 ülkeden 2,820 sporcunun katıldığı Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı’na profesyonel yüzme antrenörü olarak katıldı. Yarış, Beykoz Kanlıca’dan başlayıp Kuruçeşme’de sona erdi ancak Svechnikov, bitiş noktasına ulaşamadı. Yarışın bitiminde yapılan kontrollerde, yüzücülerin ayaklarındaki elektronik çipler incelendi ve Svechnikov’un yarışa başladığı ancak karaya çıkmadığı tespit edildi.

Bir başka yarışmacı, inşaat mühendisi Hayati Şamiloğlu, Svechnikov’u denizde yanlış yöne yüzerken gördüğünü ve uyardığını ancak sporcunun rotasını değiştirmediğini ifade etti. Şamiloğlu’nun ifadesine göre, Svechnikov hızlı ve kendinden emin bir şekilde güneydoğuya, yani parkurun dışına doğru yüzüyordu, "Kendisi beni duydu, anlamış gibi oldu ama 'Ben ne yaptığımı biliyorum, bana karışma' der gibi bir hareket yaptı ve aynı yöne yüzmeye devam etti. Çok kuvvetli bir yüzücüydü." dedi.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Burcu Binici canlı yayında bayıldı! Cnbc-e ekranlarında korkutan anlarFenerbahçe yeni transferi Marco Asensio'yu resmen açıkladı
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Suriyeliler ülkelerine geri dönüyor: "Dönüş sayıları olağanüstü derecede yüksek!" - DünyaSuriyeliler ülkelerine geri dönüyorKarar resmen yürürlüğe girdi: Ortaokullarda cep telefonu yasaklandı! Fransa'da eğitimde yeni dönem - DünyaOrtaokullarda cep telefonu yasaklandı!Trump, Hindistan’ı Rusya’ya kaymakla suçladı: Vergi teklifini reddetti! - DünyaTrump, Hindistan’ın vergi teklifini reddetti!ABD-Venezuela hattında savaş çanları! “Ayak basarsanız savaş çıkar!” - Dünya"Ayak basmaya cesaret ederseniz savaşırız”ŞİÖ’de restleşme: Hindistan Azerbaycan’ı engelledi, Pakistan Ermenistan’ı veto etti! - DünyaHindistan Azerbaycan’ın önünü kesti, Pakistan masayı devirdiİsrail kabinesinde büyük çatlak: Ordu ve bakanlar birbirine girdi - Dünyaİsrail kabinesinde büyük çatlak!
Sonraki Haber Yükleniyor...