İstanbul'da yuvarlak masa toplantısına katılan R4 dışişleri bakanları ortak bildiri yayımladı. Bakanlar, İsrail'in bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı olduğuna vurgu yaptı. Suudi Arabistan'a yönelik Husi saldırıları da kınandı.

Özetle Dinle Kaydet a- | +A

Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanları, İstanbul'da gerçekleştirdikleri toplantının ardından ortak bildiri yayımladı.

Dört ülke, İsrail işgalini bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı olarak nitelendirirken, Filistin'deki saldırıların durdurulması ve iki devletli çözümün hayata geçirilmesi çağrısında bulundu.

Ortak bildiride şu ifadelere yer verildi:

Bakanlar, İsrail işgalinin bölge ve ötesindeki istikrarsızlığın temel kaynağını oluşturduğunu ve İsrail politikalarının küresel kamuoyunda derin bir adaletsizlik hissi yarattığını vurgulamışlardır. İki devletli çözümün ilgili BM kararları uyarınca bir an önce hayata geçirilmesi çağrısında bulunmuşlardır.

Bakanlar, başkenti Doğu Kudüs olan, 1967 sınırları temelinde bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin kurulmasına desteklerini yineledi.

Ortak bildiride, İsrail'in Kudüs'ün hukuki ve tarihi statüsünü değiştirme girişimlerine son vermesi istendi. Batı Şeria'daki yerleşim faaliyetleri ve Filistinlilere yönelik yerleşimci şiddeti kınanırken, Gazze'ye kesintisiz insani yardım ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarı çağrısı yapıldı.

İstanbul'da 8 ülke buluştu! 4 ülkeden ortak bildiri: İsrail işgali bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı

SUUDİ ARABİSTAN'A SALDIRILAR KINANDI

R4 dışişleri bakanları, İran destekli Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına da tepki gösterdi.

Bildiride, "Yemen konusuna ilişkin bakanlar, insani acıları derinleştiren Husi milislerinin yol açtığı kabul edilemez tırmanmayı, Suudi Arabistan'a yönelik, özellikle sivilleri ve sivil altyapıyı hedef alan, süregelen saldırılarını ve Kızıldeniz ile Babulmendeb'de ticari gemilere yönelik gerçekleştirilen saldırıları en güçlü şekilde kınamışlardır." ifadeleri kullanıldı.

Bakanlar, Yemen hükümeti ve Suudi Arabistan ile dayanışma mesajı verirken Husilere askeri eylemlerini durdurma ve siyasi sürece dönme çağrısında bulundu.

İstanbul'da 8 ülke buluştu! 4 ülkeden ortak bildiri: İsrail işgali bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı

HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN ORTAK ÇAĞRI

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmanın da ele alındığı toplantıda, gerilimin diplomasi yoluyla çözülmesi istendi.

Bakanlar, Hürmüz Boğazı'nda gemilerin güvenli geçişinin yeniden sağlanması çağrısı yaptı. Deniz ulaşımındaki kesintilerin küresel enerji, gıda ve gübre tedarikini olumsuz etkilediğine işaret edildi.

Dört ülke, Hürmüz Boğazı'ndan güvenli ve engelsiz geçişin yeniden başlaması için uluslararası iş birliğinin sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

İstanbul'da 8 ülke buluştu! 4 ülkeden ortak bildiri: İsrail işgali bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı

AVRUPALI BAKANLAR DA İSTANBUL'DA BULUŞTU

R4 toplantısının ardından Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere dışişleri bakanlarının katılımıyla genişletilmiş görüşme gerçekleştirildi.

Sekiz ülkenin ortak açıklamasında ABD-İsrail-İran çatışması, İsrail-Filistin meselesi, Hürmüz Boğazı, Babülmendep ve Karadeniz'deki gerilim ele alındı.

Bakanlar, bölgesel çatışmaların diyalog ve diplomasi yoluyla çözülmesi, gerilimin azaltılması ve kalıcı barışın sağlanması amacıyla görüşmeleri sürdürme kararı aldı.

BAKAN FİDAN'DAN İRAN UYARISI! "8 ÜLKE DE SAVAŞIN YAYILMASINI İSTEMİYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İstanbul'daki toplantıların ardından İran'a yönelik olası yeni bir askeri saldırının bölgedeki çatışmaları daha da genişleteceği uyarısında bulundu.

Sekiz ülkenin savaşın yayılmasına karşı ortak tutum sergilediğini açıklayan Fidan, "İran'a yapılacak yeni bir saldırının bölgedeki savaşı ve çatışmayı yaygınlaştıracağı konusunda hemfikiriz. Diplomasi ve diyalogun tek çözüm olacağı ve İran'a müdahale çözüm değil. 8 ülke de savaşın yayılmasını istemiyor. Bütün bunları uygun diplomatik yöntemler ile nasıl yapabilirizi masaya yatırdık" dedi.

İstanbul'da 8 ülke buluştu! 4 ülkeden ortak bildiri: İsrail işgali bölgedeki istikrarsızlığın temel kaynağı

"İSRAİL'İN İSTİKRARSIZLAŞTIRICI ROLÜNÜ ELE ALDIK"

Bakan Fidan, İstanbul'da önce Türkiye, Mısır, Pakistan ve Suudi Arabistan dışişleri bakanlarının katılımıyla bölgesel toplantı gerçekleştirdiklerini, ardından Avrupalı mevkidaşlarıyla bir araya geldiklerini anlattı.

Bakan Fidan, "İstanbul'da diplomasiye ev sahipliği yaptık. Önce dörtlü bölgesel toplantı düzenledik ve bölgemizin sorunlarını, çözümlerin geldiği noktayı detaylı bir biçimde masaya yatırdık. İsrail'in bölgedeki istikrarsızlaştırıcı rolü de dahil olmak üzere pek çok konuyu tekrar tekrar gözden geçirdik" ifadelerini kullandı.

Görüşmelerde Orta Doğu ve Karadeniz'deki gelişmelerin yanı sıra Hürmüz Boğazı ile Babülmendep'teki sorunlar da ele alındı.

Bakan Fidan, toplantıya katılan ülkelerin hem Körfez'deki çatışmaların hem de Ukrayna'daki savaşın sona ermesini istediğini açıkladı.

Paylaş × Paylaş Facebook X WhatsApp LinkedIn NSosyal Bağlantıyı Kopyala