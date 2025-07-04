İstanbul’da anlaşmışlardı! Esir takasında kritik hamle

İstanbul’da varılan anlaşmalar sonrası iki ülke arasında yeni bir esir takası daha yapıldı. Rusya Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, 4 Temmuz’da Kiev kontrolündeki topraklardan bir grup Rus askerinin iade edildiği, karşılığında Ukraynalı savaş esirlerinin Rusya’ya teslim edildiği belirtildi.

Rusya ve Ukrayna, İstanbul’da varılan anlaşmalar çerçevesinde yeni bir savaş esiri değişimi daha gerçekleştirdi.

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "2 Haziran'da İstanbul'da varılan Rusya-Ukrayna anlaşmaları uyarınca 4 Temmuz'da bir grup Rus askeri daha Kiev rejiminin kontrolündeki topraklardan geri gönderildi. Bunun yerine bir grup AFU savaş esiri teslim edildi." denildi.

Bakanlık, Rus askerlerinin şu anda Belarus'ta bulunduğunu ve gerekli psikolojik ve tıbbi bakımın sağlandığını belirtti.

İlgili Haber Rus füzesi Polonya Büyükelçiliğine isabet etti! Açıklamalar art arda geldi

İSTANBUL'DA UZLAŞIYA VARILDI

Rusya ve Ukrayna temsilcileri, daha önce 2 Haziran'da İstanbul'da Çırağan Sarayı'nda yapılan barış görüşmelerinin ikinci turunda insani konular üzerinde anlaşmaya varmıştı. Anlaşma, yaralılar, ağır hastalar ve 25 yaş altı kişiler arasından savaş esirlerinin değişimini ve 6.000'den fazla cenazenin karşılıklı teslimini kapsıyor.

İlk tur görüşmeler ise 16 Mayıs’ta İstanbul Dolmabahçe rezidansında yapılmıştı.

ZELENSKİY': İNSANLARIMIZ GERİ DÖNÜYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada esir değişimine dair şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımız evlerinde. Çoğu 2022'den beri Rus esareti altındaydı. Bugün, farklı bölgelerde Ukrayna'yı savunan savunucularımız geri dönüyor: Donetsk ve Mariupol, Luhansk, Kharkiv ve Kherson bölgeleri. Bunlar Silahlı Kuvvetler, Ulusal Muhafızlar, Devlet Sınır Koruma Servisi ve Devlet Özel Ulaştırma Servisi askerleridir. Ve ayrıca siviller."

"DEĞİŞİMLER DEVAM ETMELİ"

Zelenskiy, esir değişimlerinin sürmesi gerektiğini vurgulayarak teşekkür mesajı verdi:

"Değişimler devam etmeli ve bunu mümkün kılan herkese teşekkür ediyorum. Ukrayna'nın hedefi tüm halkımızı Rus esaretinden kurtarmaktır. Bunun gerçekleşmesine yardımcı olan herkese minnettarım."