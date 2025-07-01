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İstanbul’da kritik zirve: Türkiye AB’ye şartlarını masaya koyuyor!

Kaynak: Dış Haberler
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İstanbul’da kritik zirve: Türkiye AB’ye şartlarını masaya koyuyor!
Dünya Haberleri  / Dış Haberler

Türkiye ile Avrupa Birliği heyetleri, göç ve sınır güvenliği başlıklarında masaya oturmak üzere İstanbul’da buluşuyor.

AP'nin haberine göre, Avrupa Birliği, göçmen krizinin çözümünde Türkiye’nin merkezi rolünü bir kez daha kabul etti. AB Komisyonu’nun Göçten Sorumlu Üyesi Magnus Brunner, Türkiye ile göç ve güvenlik konularında üst düzey diyaloğun üçüncüsü için İstanbul’a geliyor.

TÜRKİYE ŞARTLARINI MASAYA KOYACAK

AP'nin haberine göre, toplantıya Türkiye adına İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya katılacak. Görüşmelerde göç yönetimi, yasal göç politikaları, sınır güvenliği, insan kaçakçılığıyla mücadele ve geri kabul anlaşmalarının uygulanması gibi başlıklar öne çıkacak.

AB temsilcileri, Türkiye'nin Suriyeli mülteciler ve düzensiz göç hareketleriyle ilgili yükünü hafifletmek için ortak projelerin devamını görüşecek.

YENİ MALİ DESTEK MESAJI

Brüksel kaynakları, Avrupa basınının “yeni finansman açıklanacak mı” sorularına net cevap verilmediğini ancak AB’nin Türkiye ile iş birliğinin güçlendirilmesi konusunda kararlı olduğunu aktardı.

Komisyon sözcüsü, “AB, Türkiye ile ortak bildirinin ve geri kabul anlaşmasının tam uygulanması için birlikte çalışmaya devam ediyor” ifadesini kullandı.

TÜRKİYE GÖÇ KONUSUNDA KİLİT OYUNCU

AB ile Türkiye arasındaki göç diyaloğunun üçüncü turu, Ankara'nın göç krizinin çözümünde vazgeçilmez bir ortak olarak konumunu güçlendirdiğini bir kez daha gösterdi. Avrupa kamuoyundaki tartışmalar, Türkiye'nin taleplerini daha güçlü bir şekilde masaya getirmesinin önünü açıyor.

Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üyesi Oliver Varhelyi, "Türkiye göç, terörle mücadele, ekonomi, ticaret, enerji ve ulaştırma gibi ortak çıkar alanlarında kilit önemde ortak olmaya devam etmektedir" dedi.

Yetkililer, Avrupa'nın güvenliği için Türkiye'nin stratejik öneminin daha da arttığına dikkat çekiyor.

Kaynak: Dış Haberler

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