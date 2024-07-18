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İşte terör örgütü DEAŞ'ın 'katliam' kuyusu! Tamamı Iraklı Türkmenlerden oluşuyor

Düzenleyen: / Kaynak: Anadolu Ajansı
- Güncelleme:
Deaş, Irak, Telafer, Haber

Dünya Haberleri  / Anadolu Ajansı

Irak'ın Musul kentinde terör örgütü DEAŞ'ın 2014-2017 yılları arasında öldürdüğü Teleferli Türkmenlerin cansız bedenleri "Cehennem Kuyusu" olarak bilinen 100 metre derinliğindeki alandan çıkılıyor. 10 yıl sonra açılan kuyu, terör örgütü DEAŞ'ın dehşetini bir kez daha gözler önüne seriyor.

Terör örgütü DEAŞ aktif olduğu yıllarda Irak'ın Musul kentinde büyük tahribatlara neden oldu. Örgüt, 2014-2017 yılları arasında Telafer ilçesinde katlettiği masumları 100 metrelik derin kuyuya atmıştı.

DEAŞ'ın 'katliam kuyusu'nda bulunan cansız bedenler yıllardır çıkarılmayı beklerken, gerekli çalışmalar geçtiğimiz günlerde başladı.

Yıllardır kayıp yakınlarından haber alamayan binlerce Iraklı Türkmen de Telafer'in  yaklaşık 10 kilometre güneyindeki "Allav Anter" kuyusu olarak bilinen 100 metreden daha derin olan kuyunun çevresinde yakınlarını bekliyor.

İşte terör örgütü DEAŞ'ın 'katliam' kuyusu! Tamamı Iraklı Türkmenlerden oluşuyor - 1. Resim

'CEHENNEM KUYUSU' 10 YIL SONRA AÇILDI

DEAŞ, bölgeyi ele geçirdiği 9 Haziran 2014'ten sonra infaz ettiği binlerce masum insanı bu kuyuya atmıştı. Kuyu, DEAŞ tarafından 'cehennem kuyusu' ismiyle lansedilmişti.

Türkmenler, DEAŞ tarafından kaçırılan ve akıbetleri hakkında bilgi edinemedikleri yakınlarının bu kuyuya atıldığını bildiriyor.

Türkmen kurum, dernek ve sivil toplum örgütlerinin girişimiyle bu toplu mezar Irak hükümeti tarafından 10 yıl aradan sonra açıldı ve cesetler çıkarılmaya başlandı.

İşte terör örgütü DEAŞ'ın 'katliam' kuyusu! Tamamı Iraklı Türkmenlerden oluşuyor - 2. Resim

1000'DEN FAZLA TÜRKMEN BURADA!

Türkmeneli İşbirliği ve Kültür Vakfı Başkanı Turhan Ketene, kuyuda 1000'in üzerinde Telaferli Türkmen'inin cesedinin olduğunu söyledi. Ketene, terör örgütü DEAŞ'ın bölgeyi kontrolü altına aldığı 2014-2017 yılları arasında binlerce Telaferli Türkmeni kaçırdığını ve bunların akıbeti hakkında hiç bir bilgi olmadığını belirtti.

Kuyunun bir toplu mezar olduğunu 6 yıl önce hükümet yetkililerine bildirdiklerini aktaran Ketene, kısa süre önce başlatılan ceset ve kalıntıları çıkarma işlemlerinin devam etmesini istedi.

İşte terör örgütü DEAŞ'ın 'katliam' kuyusu! Tamamı Iraklı Türkmenlerden oluşuyor - 3. Resim

KADIN VE ÇOCUKLARA AİT KALINTILAR DA VAR

Telafer Kaymakamı Halil Muhsin, sivil toplum örgütlerinden edindikleri bilgiler ve belgeler doğrultusunda kuyuda bin 500'den fazla cesedin olduğunu tahmin ettiklerini belirtti.

Kuyudaki ceset kalıntılarını çıkarma çalışmalarının yaklaşık bir buçuk aydır devam ettiğini bildiren Muhsin, toplu mezarda hala çok sayıda kayıp kişiye ait ceset olduğunun tahmin edildiğini vurguladı.

Muhsin, Telafer'de bulunan kuyu dışında çok sayıda toplu mezarın olduğunu ancak hala keşfedilmediğini aktardı.

"Çıkarılan cesetlerin arasında çok sayıda çocuk ve kadına ait ceset kalıntıları var." diyen Muhsin, çalışmaların hızlandırılmasını ve DNA testinin yapılmasını istedi.

İşte terör örgütü DEAŞ'ın 'katliam' kuyusu! Tamamı Iraklı Türkmenlerden oluşuyor - 4. Resim

Türkmeneli İşbirilği ve Kültür Vakfı'na bağlı Türkmeneli İnsan Hakları Merkezi Telafer Koordinatörü Ali Habib ise yaptıkları araştırma ve merkezlerine yapılan başvurulara göre Telafer'de bin 300'ün üzerinde Türkmenin akıbeti hakkında bilgi olmadığına dikkat çekti.

İşte terör örgütü DEAŞ'ın 'katliam' kuyusu! Tamamı Iraklı Türkmenlerden oluşuyor - 5. Resim

DNA TESTİ YAPILACAK

Yaklaşık bir buçuk aydır devam eden çalışmalarda kuyudan 200'ün üzerinde ceset kalıntısının çıkarıldığını ifade eden Habib, kalıntıların DNA testi yapılmak üzere Irak Sağlık Bakanlığına gönderildiğini aktardı.

Habib, kuyudaki toplu mezarın DEAŞ'ın bölgeden temizlenmesinden bu yana Musul'da bulunan en büyük toplu mezar olduğunu söyledi.

İşte terör örgütü DEAŞ'ın 'katliam' kuyusu! Tamamı Iraklı Türkmenlerden oluşuyor - 6. Resim

Toz fırtınası ve sıcak havanın çalışmaları zorlaştırdığını belirten Habib, şöyle devam etti:

"Zor şartlarda ceset araması yapılıyor. Yakınlarını kaybeden binlerce insan buradaki çalışmaları yakından takip ediyor. 10 yıllık bir bekleyiş kolay değil." dedi.

ZULÜM 2017'DE SONA ERDİ

Terör örgütü DEAŞ, Haziran 2014'te Musul, Salahaddin ve Enbar'ın tamamını, Diyala ve Kerkük kentlerinin de bir kısmını ele geçirmiş, söz konusu bölgeler yıllar içinde örgütten geri alınmıştı.

Eski Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, 9 Aralık 2017'de örgüte karşı zafer kazanıldığını duyurmuştu.

Düzenleyen:  - Dünya
Kaynak: Anadolu Ajansı
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