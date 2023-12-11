İsveç, Ukrayna'ya 134 milyon dolarlık kış yardımı yapacaklarını açıkladı

11 Aralık 2023 15:28 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:33

Editör: Ahmet Polat / Kaynak: Anadolu Ajansı

NATO'ya üye olmak için Türkiye'nin onayını bekleyen İsveç'ten arka arkaya adımlar geliyor. ABD ile Savunma İşbirliği Anlaşması imzalayan İsveç, şimdi de ABD ve Batı ülkelerinin ekonomik destek paketleri oluşturduğu Ukrayna için destek paketi açıkladı.

İSVEÇ'TEN 134 MİLYON DOLARLIK YARDIM

İsveç hükümeti, Ukrayna'ya 1,4 milyar kron (134 milyon dolar) tutarında para yardımı yapacağını duyurdu.

Başkent Stockholm'de düzenlediği basın toplantısında konuşan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Ukrayna'ya kış yardımı çerçevesinde 1,4 milyar kron vereceklerini söyledi.

Para yardımın ısınma, elektrik, sağlık ve barınma hizmetleri için harcanacağını belirten Kristersson, yardımın 900 milyon kronluk kısmının Dünya Bankası aracılığı ile Ukrayna'ya ulaştırılacağını sözlerine ekledi.

İRAN'A ÇAĞRI

Başbakan Kristersson, İran'da 1,5 senedir tutuklu bulunan İsveç vatandaşı Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler Servisi çalışanı Johan Floderus'un serbest bırakılması için de çağrı yaptı.

Kristersson, "İskandinavya ülkeleri, 2022'de İran'da keyfi tutuklanan Floderus'un serbest bırakılmasını derhal talep ediyor." ifadelerini kullandı.

Floderus, İran'da İsrail'e casusluk yaptığı gerekçesiyle 2022'de tutuklanarak hapse atılmıştı.