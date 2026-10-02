İsveçli savaş pilotu PARS ALPHA'yı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

NATO etkinliklerinde de yer alan İsveçli savaş pilotu ve savunma içerik üreticisi Max Villman'ın bu kez rotası Ankara oldu. FNSS tesislerini ziyaret eden Villman, Türk savunma sanayisinin PARS 4x4, ZAHA ve PARS ALPHA 8x8 araçlarını yakından inceledi. PARS ALPHA ile test sürüşüne çıkan Villman, aracın arazi performansından sürüş konforuna kadar birçok özelliğine övgüde bulundu.

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İsveçli savaş pilotu Max Villman, Türkiye'nin zırhlı araç teknolojisini yerinde görmek için Ankara'daki FNSS tesislerini ziyaret etti.

NATO'nun çeşitli etkinliklerinde de yer alan Villman, temmuz ayında Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi'ni de sahadan takip etmişti. Villman'ın zirve sırasında Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile de bir araya geldiği görülmüştü.

Bu kez kamerasını Türk savunma sanayisine çeviren Villman, FNSS'nin geliştirdiği PARS 4x4, ZAHA ve Türk Kara Kuvvetlerinin yeni nesil zırhlı araç programı için seçilen PARS ALPHA 8x8'i mercek altına aldı.

İsveçli savaş pilotu PARS ALPHAyı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

ÖNCE TÜRK "TANK AVCISI"NI İNCELEDİ

Villman'ın ilk durağı PARS 4x4 oldu. Tanksavar silah sistemi taşıyan aracın özelliklerini FNSS yetkilisinden dinleyen Villman, özellikle aracın herhangi bir hazırlığa ihtiyaç duymadan suya girerek nehir geçişi yapabilmesi üzerinde durdu.

FNSS yetkilisi PARS 4x4'ü "tank avcısı" olarak tanımlayarak, "Onu özel kılan şey amfibi olması. Bir nehir kıyısına ulaştığında herhangi bir hazırlık yapmadan suya girebiliyor. Yüzerek nehri kolayca geçiyor. İhtiyaç duyulan yerde ortaya çıkıp tankları avlayabiliyor. İstihkam birliklerinin köprü kurmasını beklemenize gerek yok. Nehri geçiyor, görevini tamamlıyor ve geri dönüyor" dedi.

İsveçli savaş pilotu PARS ALPHAyı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

Villman daha sonra Türk Deniz Kuvvetleri için geliştirilen Zırhlı Amfibi Hücum Aracı ZAHA'yı inceledi. FNSS yetkilisi aracın kabiliyetlerini, "Bu araç 21 deniz piyadesi taşıyor. Okyanusta ve denizde kullanılabiliyor. Gemiden kıyıya, kıyıdan kıyıya, adadan adaya veya karadan adaya görev yapabiliyor" diyerek tanıttı.

İsveçli savaş pilotu PARS ALPHAyı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

ZAHA'nın zorlu deniz şartlarındaki kabiliyetine de dikkat çeken yetkili, "Denizde 7 knot hıza ulaşabiliyor. Deniz durumu 4'e kadar kullanılabiliyor. Böyle bir şartta operasyon yapmak istemezsiniz ancak bu durum meydana gelirse araç yine de güvenli şekilde yüzebiliyor" ifadelerini kullandı.

İsveçli savaş pilotu PARS ALPHAyı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

PARS ALPHA'NIN DİREKSİYONUNA GEÇTİ

Ziyaretin en öne çıkan bölümü ise PARS ALPHA 8x8'in test sürüşü oldu.

Villman, 30 tonun üzerindeki yeni nesil zırhlı aracı FNSS'nin test parkurunda deneyerek yüksek hız, frenleme, süspansiyon ve arazi performansını değerlendirdi.

İsveçli savaş pilotu PARS ALPHAyı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

Testin ardından deneyimini anlatan Villman, "Gerçekten çok eğlenceliydi. Çok ama çok yumuşak bir sürüşü var. Zeminin ne kadar engebeli olduğunu fark etmek zor çünkü üzerinden geçerken son derece yumuşak hissettiriyor" yorumunda bulundu.

"ARAZİNİN ÜSTESİNDEN ÇOK İYİ GELİYOR"

Villman'ın övgüsü bununla da sınırlı kalmadı.

"Çok iyi yol tutuyor, yüksek hızda gidebiliyor, frenlemesi kolay ve arazinin üstesinden çok iyi geliyor" diyen Villman, mürettebat açısından da aracın konforuna işaret etti.

Aracın içinden sağlanan görüş açısını ayrıca öven Villman, ağır zırh korumasına rağmen kapakların açılmasına ihtiyaç duyulmadan çevrenin rahatlıkla görülebildiğini söyledi.

İsveçli savaş pilotu PARS ALPHAyı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

TÜRK ORDUSUNUN YENİ NESİL ZIRHLISI

FNSS yetkilisi PARS ALPHA'yı "yeni nesil zırhlı muharebe için özel olarak üretilen" bir araç olarak tanımlayarak platformun Türk Kara Kuvvetlerinin yeni nesil zırhlı araç programı için seçildiğinden bahsetti.

30 tonun üzerindeki 8x8 platformun videoda incelenen konfigürasyonunda 30 milimetrelik Bushmaster top ile ateşe hazır iki tanksavar füzesi bulunuyor.

Araçta ayrıca 7,62 milimetrelik eş eksenli makineli tüfek bulunurken kullanıcı talebine göre uzaktan komutalı silah sistemi de entegre edilebiliyor.

İsveçli savaş pilotu PARS ALPHAyı test etti! Türk savunma sanayiini övmelere doyamadı

5 KİLOMETREDEN TANKSAVAR FÜZESİ

PARS ALPHA'nın ateş gücünün yanı sıra mürettebat koruması da Villman'a ayrıntılı olarak gösterildi.

FNSS yetkilisi araçtaki tanksavar füzelerinin 5 kilometre mesafeden ateşlenebildiğini, platformun mayın ve el yapımı patlayıcılara karşı yüksek seviyede koruma sağlayacak şekilde tasarlandığını anlattı.

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