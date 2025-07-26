İtalya Başbakanı Meloni’den sürpriz Filistin açıklaması! Sessizliğini bozdu

Avrupa’da Filistin çatlağı derinleşiyor. Fransa'nın tartışmalı kararı sonrası gözler İtalya'ya çevrilmişti. Sessizliğini bozan Başbakan Meloni, Filistin devletinin tanınmasının zamanlamasına karşı çıkarak, “Gerçek bir devlet yapısı kurulmadan, kâğıt üzerinde tanıma çözüm değil, göz boyamadır” dedi.

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Fransa'nın Filistin devletini tanıma kararına karşı çıkarak, böyle bir adımın mevcut sorunları çözmek yerine üzerini örteceğini söyledi.

İtalyan gazetesi La Repubblica'ya konuşan Meloni, "Kesinlikle Filistin devletinden yanayım, ama devlet kurulmadan önce tanınmasından yana değilim" dedi.

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"SORUN ÇÖZÜLMEDEN ÇÖZÜLMÜŞ GİBİ GÖRÜNÜR"

Meloni, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a da bu görüşünü açıkça ifade ettiğini belirtti.

"Var olmayan bir şey kâğıt üzerinde tanınırsa sorun çözülmüş gibi görünebilir, ancak aslında çözülmemiştir" diyen Meloni, "Bunu Filistin Yönetimi'ne de söyledim, Macron'a da söyledim. Gerçekte bir Filistin devleti olmadan Filistin devletinin tanınmasının, hedefe ters düşebileceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

MACRON NE DEDİ?

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ülkesinin Filistin devletini tanıma kararını Eylül ayında BM Genel Kurulu'nda resmen ilan edeceğini açıklamıştı.

Karar İsrail ve ABD’den tepki alırken, Almanya kısa vadede tanıma planlarının olmadığını ve iki devletli çözüm yönünde "uzun zamandır beklenen ilerlemenin" sağlanmasını öncelikli gördüklerini duyurdu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise "Filistin devletinin tanınması bu adımlardan biri olmalıdır. Bu konuda nettim. Ancak bu, nihayetinde iki devletli çözüme ve Filistinliler ile İsrailliler için kalıcı güvenliğe ulaşacak daha geniş bir planın parçası olmalıdır" açıklamasında bulundu.