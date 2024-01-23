İtalyan basını Başbakan Meloni'nin Türkiye ziyaretinin perde arkasını yazdı: İtalya yardım için Erdoğan'ın kapısına geldi
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Türkiye'ye ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile İtalya Başbakanı Meloni'nin İstanbul Vahdettin Köşkü'ndeki görüşmesi basına kapalı gerçekleşti. İkilinin görüşmesinin İtalyan basınında manşetlere taşındı, Meloni'nin, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Libya ve göçmenler konusunda yardım istediği iddia edildi.
İtalya Başbakanı Giorgia Meloni Türkiye'ye ilk resmi ziyareti kapsamında Vahdettin Köşkü'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni arasındaki görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmazken, görüşme İtalya basınında çarpıcı manşetler ile geniş yer buldu.
AVRUPA'NIN BAŞI 'DÜZENSİZ GÖÇ'LE DERTTE
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni'nin görüşmesi sonrası basın toplantısı gerçekleştirilmedi. İtalya basınından gazetecilerin Başbakanlık kaynaklarına dayandırdıkları habere göre görüşmede göç alanında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı.
Meloni'nin Türkiye ziyareti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesi İtalya basınında geniş yer buldu.
İtalya basınından Il Giornale gazetesi ikilişi görüşmeye dair yayınladığı bir analizde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Meloni arasında gerçekleşen iş birliğini habere taşıdı.
'ERDOĞAN, LİBYA'DA NÜFUZ SAHİBİ'
Il Giornale gazetesi, İtalya Başbakanı Meloni'nin Libyalı kaçakçıların durdurulması için Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istediğini aktardı.
İtalya basınında yer alan analizde "Başbakan'ın imzaladığı anlaşma, Erdoğan'ın büyük nüfuz sahibi olduğu Libya'dan çıkışları durdurmayı amaçlıyor" sözlerine yer verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi