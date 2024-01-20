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    İtalya Başbakanı Meloni'den gizli İstanbul turu! Soluğu Kapalıçarşı'da aldı

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile resmi görüşme için bugün İstanbul'a gelen İtalya Başbakanı Giorgia Meloni soluğu Kapalıçarşı'da aldı. Gizli İstanbul turu yapan Meloni, kuyumcuları, halıcıları gezdi, Türk kahvesinin ve tatlılarının tadına baktı.

    Gündem Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Meloni, Erdoğan ile görüşmesinden önce gizlice İstanbul turu yaptı.

    İTALYAN BAŞBAKAN SOLUĞU KAPALIÇARŞI'DA ALDI

    İtalya'da milliyetçi muhafazakâr bir siyasi parti olan İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri ve ilk kadın başbakanı Giorgie Melonu resmi ziyaret için geldiği İstanbul’da soluğu tarihi özellikleri, tatlıları, kuyumcuları ve halıcılarıyla öne çıkan Kapalıçarşı'da aldı.

    İtalyan Başbakan, Türkiye ziyareti sırasında Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Çarşıdakiler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Meloni'yi Kapalıçarşı Havuzlu Restoran’ın işletme müdürü Kars Arpaçaylı Metin Sönmez ağırladı.

    İLBER ORTAYLI EŞLİK ETTİ

    Meloni'yi gören turistler ve esnaf alkışlarla tezahürat yaptı. Meloni'nin Kapalıçarşı ziyaretinde ünlü tarihçi İlber Ortaylı eşlik etti.

    İtalya Başbakanı Meloni'den gizli İstanbul turu! Soluğu Kapalıçarşı'da aldı

    TÜRK KAHVESİ VE ÇAY İKRAM EDİLDİ

    Kuyumcuları ve halıcıları gezen İtalya Başbakanı Meloni Türk tatlılarının tadına baktı, Türk kahvesi içti. Kapalıçarşı’da Havuzlu Restoranda yemek yiyen Meloni, kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısı yedi. Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Daha sonra Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.

    Düzenleyen:  - Gündem
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    İtalyaGiorgia MeloniKapalıçarşı
    Haberler > Gündem > İtalya Başbakanı Meloni'den gizli İstanbul turu! Soluğu Kapalıçarşı'da aldı
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