İtalya Başbakanı Meloni'den gizli İstanbul turu! Soluğu Kapalıçarşı'da aldı

20 Ocak 2024 19:41 - Güncelleme Tarihi: 20 Ocak 2024 19:50

İtalya Başbakanı Giorgia Meloni bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere İstanbul'a geldi. Meloni, Erdoğan ile görüşmesinden önce gizlice İstanbul turu yaptı.

İTALYAN BAŞBAKAN SOLUĞU KAPALIÇARŞI'DA ALDI

İtalya'da milliyetçi muhafazakâr bir siyasi parti olan İtalya'nın Kardeşleri'nin lideri ve ilk kadın başbakanı Giorgie Melonu resmi ziyaret için geldiği İstanbul’da soluğu tarihi özellikleri, tatlıları, kuyumcuları ve halıcılarıyla öne çıkan Kapalıçarşı'da aldı.

İtalyan Başbakan, Türkiye ziyareti sırasında Kapalıçarşı'yı ziyaret etti. Çarşıdakiler tarafından yoğun ilgiyle karşılaşan Meloni'yi Kapalıçarşı Havuzlu Restoran’ın işletme müdürü Kars Arpaçaylı Metin Sönmez ağırladı.

İLBER ORTAYLI EŞLİK ETTİ

Meloni'yi gören turistler ve esnaf alkışlarla tezahürat yaptı. Meloni'nin Kapalıçarşı ziyaretinde ünlü tarihçi İlber Ortaylı eşlik etti.

TÜRK KAHVESİ VE ÇAY İKRAM EDİLDİ

Kuyumcuları ve halıcıları gezen İtalya Başbakanı Meloni Türk tatlılarının tadına baktı, Türk kahvesi içti. Kapalıçarşı’da Havuzlu Restoranda yemek yiyen Meloni, kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısı yedi. Başbakan, tatlılara bayıldığını söyledi. Daha sonra Meloni’ye Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.