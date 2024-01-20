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    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İkili görüşme basına kapalı gerçekleşti.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti
    Politika Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.

    Giorgia Meloni'nin İstanbul ziyareti, İtalya'nın G7 Başkanlığı'nı üstlendiği bir dönemde gerçekleşiyor.

    İki liderin Orta Doğu'daki kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve göç akışları konularını ele alması bekleniyor. 

    ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME ÖNCESİ KAPALIÇARŞI TURU

    Meloninin görüşme öncesi Kapalıçarşı'yı da dolaştığı öğrenildi.

    Bir restoranda Türk tatlılarını deneyen İtalyan Başbakan, halıcılara ve kuyumculara uğradı.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti

    Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile yaklaşık 1.5 saat görüştüğü iddia edilen Meloni, kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısına "bayıldığını” söyledi.

    Başbakan Meloni’ye ayrıca Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.

     

    Düzenleyen:  - Politika
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    ErdoğanMeloniİtalya
    Haberler > Politika > Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti
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