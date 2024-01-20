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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’yi kabul etti
Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen: Şeyda Karaca
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni’yi Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. İkili görüşme basına kapalı gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İtalya Başbakanı Meloni'yi Vahdettin Köşkü'ndeki kabulü, basına kapalı gerçekleşti.
Giorgia Meloni'nin İstanbul ziyareti, İtalya'nın G7 Başkanlığı'nı üstlendiği bir dönemde gerçekleşiyor.
İki liderin Orta Doğu'daki kriz, Rusya-Ukrayna savaşı ve göç akışları konularını ele alması bekleniyor.
ERDOĞAN'LA GÖRÜŞME ÖNCESİ KAPALIÇARŞI TURU
Meloninin görüşme öncesi Kapalıçarşı'yı da dolaştığı öğrenildi.
Bir restoranda Türk tatlılarını deneyen İtalyan Başbakan, halıcılara ve kuyumculara uğradı.
Kapalıçarşı Derneği yetkilileri ile yaklaşık 1.5 saat görüştüğü iddia edilen Meloni, kendisine ikram edilen sütlaç, kazandibi ve ayva tatlısına "bayıldığını” söyledi.
Başbakan Meloni’ye ayrıca Türk kahvesi ve çay da ikram edildi.
Düzenleyen: Şeyda Karaca - Politika
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi