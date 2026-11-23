Türkiye'nin Sudan ile askeri iş birliğini geliştirmeye yönelik adımları İtalyan basınında geniş yer buldu. İtalya merkezli Agenzia Nova, Türkiye'nin Kızıldeniz kıyısındaki varlığını mercek altına alırken Ankara ile Riyad arasındaki yakınlaşmanın dengeleri değiştirebileceğini yazdı.

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Türkiye, Afrika Boynuzu ve Kızıldeniz'deki askeri, ekonomik ve jeopolitik etkisini güçlendirmeye devam ediyor. Ankara'nın Sudan ile geliştirdiği askeri iş birliği ve bölgedeki artan varlığı, İtalyan basınında ses getirdi.

İtalyan haber ajansı Agenzia Nova, Türkiye'nin Sudan kıyılarındaki askeri varlığını kademeli olarak güçlendirebileceğini, ancak kalıcı bir deniz üssü kurulmasına ilişkin henüz somut bir karar bulunmadığını yazdı.

İtalyan basınında Türkiye çıkışı! "Rusya çekiliyor, Osmanlı mirası masada"

TÜRK ASKERİ HEYETİNİN ZİYARETİ GÜNDEM OLDU

Haberde, Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Tersaneler Genel Müdürlüğü'nden bir heyetin 2-5 Kasım tarihleri arasında Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret hatırlatıldı.

Milli Savunma Bakanlığı'nın 10 Kasım'da duyurduğu ziyaret kapsamında Türk heyeti, Port Sudan Deniz Üssü'ndeki gemi onarım atölyelerini incelemişti.

İtalyan basınında Türkiye çıkışı! "Rusya çekiliyor, Osmanlı mirası masada"

Sudan Deniz Kuvvetleri'nin gemi inşa ve bakım kapasitesinin geliştirilmesini amaçlayan ziyaretin ardından Türkiye'nin bölgede kalıcı bir askeri üs kurabileceğine ilişkin iddialar yeniden gündeme geldi.

İtalyan basınında Türkiye çıkışı! "Rusya çekiliyor, Osmanlı mirası masada"

SUUDİ ARABİSTAN TÜRK ÜSSÜNE KARŞI ÇIKMAYACAK MI?

Agenzia Nova, Sudanlı kaynaklara dayandırdığı haberinde Suudi Arabistan'ın Kızıldeniz'de bir Türk deniz üssü kurulmasına artık karşı çıkmayabileceğini öne sürmüştü.

Haberde, Riyad'ın tutumundaki değişikliğin Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalandığı aktarılan savunma anlaşmasıyla bağlantılı olabileceği ifade edildi.

İtalyan ajansı, Türkiye Today'in analizinde de bu iddiaların değerlendirildiğine yer verdi.

Ancak Türkiye Today'in görüştüğü kaynaklar, "Bu, pek çok parametrenin aynı anda tartılması gereken bir mesele" diyerek Türkiye'nin Sudan'daki askeri varlığının doğrudan Mekke'de imzalanan savunma anlaşmasıyla ilişkilendirilmesine temkinli yaklaşmıştı.

İtalyan basınında Türkiye çıkışı! Rusya çekiliyor, Osmanlı mirası masada

RUSYA'NIN KIZILDENİZ PLANI DA MASADA

İtalyan ajansı, Türkiye Today'in analizinden hareketle Rusya'nın Port Sudan'da kurmayı planladığı deniz üssünün geleceğine de değindi.

Moskova'nın 2020 tarihli anlaşmaya dayanan üs projesinin henüz hayata geçirilmediği ve gerekli onay sürecinin tamamlanmadığı aktarıldı.

Türkiye Today'in görüştüğü bazı kaynaklar, Ukrayna'daki savaş ve Sudan'daki istikrarsızlık nedeniyle Rusya'nın projeden fiilen vazgeçmiş olabileceğini de paylaşmıştı.

Rusya'nın Kızıldeniz'deki planlarının belirsizliğini korumasının, Sudan Deniz Kuvvetleriyle iş birliğini genişletmek isteyen Türkiye açısından yeni imkânlar oluşturabileceği ifade edildi.

SEVAKİN ADASI HATIRLATILDI

Agenzia Nova, Türkiye'nin Sudan kıyılarındaki geçmiş girişimlerine de yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2017'de Sudan'a gerçekleştirdiği ziyaret sırasında, tarihi Osmanlı limanı Sevakin Adası'nın restorasyonuna yönelik anlaşma imzalandığı hatırlatıldı.

Söz konusu anlaşmanın da o dönemde Türkiye'nin bölgede askeri üs kurabileceğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdiği, ancak kalıcı bir Türk askeri üssünün inşa edilmediği aktarıldı.

İtalyan haber ajansı, Türkiye Today'in değerlendirmesine dayanarak Ankara ile Sudan arasındaki askeri ilişkilerin güçlendiğini, buna karşılık yeni bir Türk deniz üssü kurulmasına ilişkin somut bir kararın henüz bulunmadığını yazdı.

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