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ITC Başkanı Seman Ağa: Türkiye ve Irak için çalışacağız

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ITC Başkanı Seman Ağa: Türkiye ve Irak için çalışacağız
Başlık ResmiITC Başkanı Seman Ağa: Türkiye ve Irak için çalışacağız

Irak Türkmen Cephesi (ITC) Başkanı ve Devlet Bakanı Muhammed Seman Ağa, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

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Türkiye ile Irak arasında birçok ortak mesele bulunduğuna işaret eden Ağa “Dışişleri Bakanı Fidan ile güvenlik, ticaret, petrol ihracatı, enerji, su ve terörle mücadele başta olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren konuları görüştük. Önümüzdeki dönemde bir Türkmen bakan olarak elimizden geldiği kadar bu alanlarda iki ülkenin ve halklarının faydasına olacak çalışmalar yürüteceğiz. Bu süreci başlattık. İnşallah çok iyi ilerleme kaydedeceğiz” dedi.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla su meselesinin daha da önem kazandığını belirten ITC Başkanı, Türkiye ile Irak arasındaki görüşmelerde su ve güvenlik konularının da ele alındığını kaydetti. Irak’ta son dönemde güvenlik konusunun Başbakan Ali Zeydi tarafından da gündeme getirildiğini hatırlatan Türkmen lider Seman Ağa, iki ülke arasındaki iş birliğinin bu alanlarda güçlendirilmesinin önemine işaret etti. Ağa “Önümüzdeki süreçte Irak ile Türkiye arasındaki ilişkilerin çok daha güçlü hâle geleceğine inanıyorum” diye konuştu.

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Editör : SEYİT AHMET SARITEPECİ | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI
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