Ivanka Trump ve eşinden İsrail'e destek ziyareti

22 Aralık 2023 06:09 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 07:15

ABD eski başkanı Donald Trump'ın kızı ve eski kıdemli danışmanı Ivanka Trump, eşi Jared Kushner ile İsrail'i ziyaret etti. Trump ve eşi, 20 binden fazla sivili katleden İsrail ordusuna destek verdiğini belirtti.

Çift, İsrail'e desteklerini ifade etmek üzere sabahın erken saatlerinde bölgeye gitti. İsrail Meclis Başkanı Amir Ohana 24 saatlik İsrail ziyaretinin ilk durağında çifte eşlik etti.

KFAR AZA'YI ZİYARET ETTİLER

Jerusalem Post'un haberine göre; Gazze'nin doğusundaki Şucaiye'den sadece birkaç kilometre uzaklıktaki Kfar Aza'ya giden Trump ve eşi Kushner, savaş başlayana kadar bölgede yaşayan yerel sakinlerin tanıklıklarını dinledi.

Trump ve Kushner ayrıca sınırdaki polisler ve İsrail ordusuna mensup askerlerle de iletişim kurdu.

Trump'ın eşi Kushner, "Hikayelerinizi bizimle paylaştığınız için teşekkür ederiz. Yaptığınız kahramanca eylemlerle sizlerle birlikte olmanın benim için çok alçakgönüllü olduğunu söylemeliyim" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

Ziyaretine dair fotoğrafları sosyal medya hesabından paylaşan Trump, İsrail'den ayrılırken kalbinin hüzün ve umut karışımıyla dolduğunu ifade etti.

Trump, "Bu gece ve her gece tüm rehinelerin sağ salim dönmesi, her bir kurbanın ve ailelerinin iyileşmesi için dua ediyorum" dedi.