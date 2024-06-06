Japon bilim insanları düğmeye bastı! Uzaya asansörle çıkılabilecek

Japon bilim insanları, bir dönem çizgi filmlere konu olan 'uzaya asansörle çıkma projesi'ni gerçek hayata endekslemek için düğmeye bastı. 2050 yılına kadar uzaya artık asansörle çıkma hayali gerçekleşebilir. Söz konusu uzay yolculuğunda devrim oluşturacak bu projenin küresel ekonomiye de katkı sağlayacağını düşünülüyor. Ancak projenin hayata geçmesi için önce önündeki engelleri aşması gerekiyor.

Bir döneme damgasını vuran uzay konulu çizgi filmlerde yer alan 'uzaya asansörle çıkma' görüntüleri ilerleyen yıllarda gerçeğe dönüşebilir. Japon bilim insanları bu hayali çalışmalarına dahil etti. Yıllardır ekranlarda izlenip de hayali kurulan proje için düğmeye basıldı. Daha önce TUBİTAK'ın yayımladığı bir makalede söz konusu 'uzaya asansörle çıkma projesi' hakkında "Son gelişmeler oldukça umut verici" ifadeleri kullanılmıştı.

UZAYA ARTIK ASANSÖRLE ÇIKILABİLECEK

TRTHaber'in haberine göre; Dünyanın en yüksek kulesi Tokyo Skytree'yi inşa etmesiyle tanınan Obayashi Corporation, uzayın 96 bin kilometresine ulaşacak bir uzay asansörü inşa edeceklerini söyledi. 100 milyar ABD doları değerindeki projenin inşaatına 2025 yılına kadar başlanacak ve 2050 gibi erken bir tarihte faaliyete geçebilecek.

Manyetik doğrusal motorlarla çalışan robot arabalar, roket maliyetinin çok altında bir maliyetle insanları ve kargoları yeni inşa edilen bir uzay istasyonuna taşıyacak. Oraya varmak yedi gün sürecek.

"UZAY ASANSÖRÜ FİKRİ İMKANSIZ DEĞİL"

Bilim adamları, Mars'a ulaşmamızın altı ila sekiz ay sürmesi yerine, bir uzay asansörünün bizi oraya üç ila dört ayda, hatta 40 gün kadar kısa bir sürede ulaştırabileceğini tahmin ediyor . Uzay asansörleri kavramı yeni değil, ancak böyle bir yapının mühendisliğini yapmak hiç de kolay olmayacak ve teknolojinin yanı sıra diğer birçok sorun da önümüzde duruyor. 2012 yılında yapılan büyük bir uluslararası araştırma, uzay asansörünün uygulanabilir olduğu ancak en iyi şekilde uluslararası iş birliği ile başarılabileceği sonucuna vardı.

Projenin 2025 öncesinde nasıl ilerlediğini görmek için raporu yazan ve şirketin gelecekteki teknoloji oluşturma departmanının bir parçası olan Yoji Ishikawa, Business Insider'a şirketin muhtemelen gelecek yıl inşaata başlamayacağını söylese de şu anda "Araştırma ve geliştirme, ortaklık kurma ve tanıtımla meşgul" dedi. Bazıları böyle bir yapının mümkün olduğundan bile şüphe ediyor.

ROKETTEN DAHA MALİYETLİ

İnsanları ve nesneleri roketlerle uzaya fırlatmak son derece pahalıdır. Örneğin NASA, dört Artemis Ay misyonunun fırlatma başına 4,1 milyar dolara mal olacağını tahmin ediyor. Bunun nedeni roket denklemi denilen bir şey. Uzaya gitmek çok fazla yakıt gerektirir ancak yakıt ağırdır, bu da ihtiyacınız olan yakıt miktarını artırır. Uzay asansörü, roket veya yakıt ihtiyacını ortadan kaldırmayı hedefliyor.

Bazı tasarımlara göre uzay asansörleri, yükleri tırmanıcı adı verilen elektromanyetik araçlarla yörüngeye taşıyacak. Uzay mekiği kullanmak, kargoyu uzaya taşımak için kilogram başına yaklaşık 22 bin dolar tutuyor. Uzay asansörü için tahmin yaklaşık 200 dolar.

"DÜNYADA UZAY ASANSÖRÜ YAPMAYA YETECEK KADAR ÇELİK YOK"

Şu anda bir uzay asansörü inşa etmenin önündeki en büyük engellerden biri, ipin veya borunun neyden yapılacağı. Eğer çelik gibi tipik malzemelerden yapılmışsa, maruz kalacağı muazzam gerilime dayanabilmesi için borunun çok kalın olması gerekir. Ancak dünyada bu kadar çelik bulunmuyor. Ishikawa'nın raporu Obayashi Corporation'ın karbon nanotüpleri kullanabileceğini öne sürdü. Bir nanotüp, kurşun kalemlerde kullanılan malzeme olan sarılmış bir grafit tabakası...

Johnson, çeliğe kıyasla çok daha hafif ve gerilim altında kırılma olasılığının daha düşük olduğunu, dolayısıyla uzay asansörünün çok daha küçük olabileceğini söyledi. Ancak Nanotüpler çok güçlü olmalarına rağmen aynı zamanda çok küçüktürler; çapları metrenin milyarda biri kadar.

Ishikawa'nın raporuna göre, nesnelerin Dünya'nın dönüşüyle ​​senkronize kaldığı jeosenkron yörüngeye ulaşırken düzgün bir şekilde dengelenebilmesi için ipin en az 35 bin kilometre uzunluğunda olması gerekiyor.

Ishikawa, bunun yerine araştırmacıların tamamen yeni bir materyal geliştirmeleri gerekebileceğini söyledi.

UZAYA ASANSÖRLE ÇIKMA PROJESİNİN ÖNÜNDE HANGİ ENGELLER VAR

Ancak malzeme ne olursa olsun, hâlâ başka sorunlar var. Johnson, örneğin bir uzay asansörünün ipinin inanılmaz bir gerilim altında olacağını ve kopmaya yatkın olacağını söyledi. Bir yıldırım çarpması onu buharlaştırabilir. Kasırgalar ve musonlar gibi dikkate alınması gereken başka hava koşulları da var.