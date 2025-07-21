Japonya’da siyaseti çalkanıyor! İktidar meclis çoğunluğunu kaybetti

Japonya'da yapılan Danışmanlar Meclisi seçimlerinde iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ile koalisyon ortağı Komeito, hedeflenen sandalye sayısına ulaşamayarak meclis çoğunluğunu kaybetti.

Japonya'da yapılan Danışmanlar Meclisi seçimlerinde, iktidardaki Liberal Demokrat Parti (LDP) ve koalisyon ortağı Komeito hedeflenen sandalye sayısına ulaşamayarak meclis çoğunluğunu kaybetti. Bu gelişme, Başbakan Shigeru Ishiba’nın siyasi geleceğini etkileyebilecek önemli bir değişim olarak değerlendiriliyor.

SEÇİM SONUÇLARI: LDP VE KOMEİTO BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

248 üyeli Danışmanlar Meclisi’nin (Üst Meclis) 125 üyesini belirlemek için gerçekleştirilen seçimde, LDP yalnızca 39 sandalye kazanırken, koalisyon ortağı Komeito 8 sandalyede kaldı. Böylece iktidar bloğu toplamda 47 sandalye alarak, çoğunluk için gerekli 50 sandalyelik sınırın altına düştü.

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MUHALEFET OYLARINI ARTIRDI

Resmi olmayan sonuçlara göre, muhalefetteki Anayasal Demokrat Parti (CDP) 22, Halkın Demokratik Partisi (DPFP) 17, Sanseito 14, Japonya İnovasyon Partisi (JIP) 7, Japonya Komünist Partisi (JCP) 3, Reiwa Shinsengumi 3, Sosyal Demokrat Parti (SDP) 1 ve Japonya Muhafazakar Partisi (CPJ) 2 sandalye elde etti. Geriye kalan sandalyeler ise bağımsız adaylar tarafından kazanıldı.

LDP KURULUŞUNDAN BU YANA İLK KEZ İKİ MECLİSTE DE ÇOĞUNLUĞU KAYBETTİ

Geçen yıl Temsilciler Meclisi (Alt Meclis) seçimlerinde çoğunluğu yitiren LDP-Komeito koalisyonu, bu yıl Danışmanlar Meclisi’nde de aynı durumu yaşadı. Böylece LDP, 1955’teki kuruluşundan bu yana ilk kez meclisin her iki kanadında da çoğunluğu kaybetmiş oldu.

SANDIKLAR 44 BİNDEN FAZLA NOKTADA KURULDU

Seçim günü Japonya genelinde 44 bin 700 noktada oy verme işlemleri sabah 07.00’de başladı, 20.00 itibarıyla sona erdi. Seçimde 75 üye seçim bölgelerinden, 50 üye ise nispi temsil yöntemiyle belirlendi. Seçimlerde artan hayat maliyetleri, sosyal güvenlik sistemi, nüfus azalması ve dış politika gibi başlıklar seçmen tercihlerinde belirleyici oldu.

KOALİSYON GEÇİCİ DESTEK ARAYABİLİR

Danışmanlar Meclisi’ndeki çoğunluğun kaybedilmesi, hükümetin yasa tasarılarını geçirebilmesi için geçici muhalefet desteği aramasını zorunlu kılabilir.