KAAN, Pakistan'ın radarına girdi! "Satın alma" iddiası Hindistan'ı rahatsız etti

Türkiye'nin milli muharip uçağı KAAN dün ilk uçuşuyla dünyada gündem oldu. Pakistan'ın KAAN'ı ordusuna katmak istediğine yönelik haberler ise Hindistan'ı rahatsız etti. Hindistan, anlaşmazlık yaşadığı komşusu Pakistan'ın, KAAN'la birlikte daha da güçleneceğini düşünüyor.

Milli muharip uçağımız KAAN, dün ilk uçuşunu gerçekleştirdi. KAAN, 13 dakika havada kalarak 8000 feet irtifa ve 230 knot hıza ulaşmayı başardı.

DÜNYA BASINI KAAN'I MANŞETLERİNE TAŞIDI

Dünya basını da bu tarihi gelişmeye kayıtsız kalamadı. ABD'den Yunanistan'a, Almanya'dan Çin'e kadar birçok ülkenin medya kuruluşlarında KAAN'ın ilk uçuşuyla ilgili önemli haberler yer aldı.

PAKİSTAN, KAAN'I SATIN ALMAYI PLANLIYOR

KAAN'ın uçuşuyla birlikte bazı ülkeler başka hesaplara da girdi. KAAN'ın uçuş anlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan Pakistanlı yetkililer, bu savaş uçağını envanterlerine katmak istediklerini duyurdu. Pakistan Stratejik Platformu'na ait hesapta, "KAAN, Türkiye tarafından geliştirilen ve tasarlanan Beşinci Nesil Savaş Uçağı platformudur. Türkiye, ABD ve Çin'den sonra gerçek bir 5. Nesil Savaş Uçağı geliştiren ve tasarlayan üçüncü ülke oldu. 31/J-31/J-35'i Pakistan Hava Kuvvetleri'ne katacak olan Pakistan, ikinci beşinci nesil savaş platformu olarak KAAN'ı tercih edecek." denildi.

HİNDİSTAN, PAKİSTAN'IN KAAN'I SATIN ALMAK İSTEMESİNDEN RAHATSIZ

KAAN'ın satışa hazır hale geldikten sonra ilk alıcısı hazır gibi... Pakistan'ın KAAN'ı satın almayı planlaması, sınırında anlaşmazlık yaşadığı Hindistan'ı da rahatsız etti. Medyada yer alan haberlerde, Pakistan'ın KAAN'ı satın almasıyla bölgedeki dengelerin Pakistan lehine değişebileceği öngörülüyor.