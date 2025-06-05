Kabin kan revan içinde kaldı! Yolcular tavana fırladı, 9 kişi yaralandı!

Almanya semalarında korku dolu anlar yaşandı. Berlin’den Milano’ya giden Ryanair uçağı, şiddetli türbülans nedeniyle adeta havada parçalanacak gibi sarsıldı. Koltuklarından fırlayan yolcular kabin tavanına çarptı, bağırışlar yükseldi, mürettebat gözyaşlarını tutamadı. Acil inişin ardından kabinde kanlar içinde kalan yolcuların tedavisi başladı. Yaralılar arasında iki yaşında bir çocuk da var.

Berlin’den Milano’ya gitmekte olan Ryanair uçağı, Almanya’nın güneyinde fırtına ile karşılaştı. Şiddetli türbülans sırasında uçağın sarsılmasıyla birlikte bazı yolcuların emniyet kemerleri bağlı olmadığı için koltuklarından yükselip tavana çarptıkları ortaya çıktı.

MÜRETTEBAT GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Yaşanan sarsıntı sonrası uçak Almanya’nın Memmingen kentine acil iniş yaptı. Uçakta bulunan mürettebat olayın ardından gözyaşlarına boğuldu.

ANNE VE BEBEĞİ TUVALETTEYDİ

Uçuş sırasında bir anne ve bebeğinin tuvalette olduğu bilgisi paylaşıldı. Türbülans anında birçok yolcunun ayakta olduğu, emniyet kemerlerini takmaları için yeterince uyarı yapılmadığı iddiaları gündeme geldi.

YARALILAR ARASINDA 2 YAŞINDA BİR ÇOCUK DA VAR

Uçakta toplam 179 yolcu ve 6 mürettebat bulunuyordu. Türbülans nedeniyle yaralanan 9 kişiden 3’ü hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan birinin 2 yaşında bir çocuk, diğerinin başından yaralanmış bir kadın ve üçüncüsünün ise sırt ağrısı çeken bir yolcu olduğu bildirildi.

UÇAK PİSTE ACİL DURUM ARAÇLARIYLA İNDİ

Acil iniş sonrası Memmingen Havalimanı'nda çekilen görüntülerde uçak etrafında acil durum araçlarının yer aldığı görüldü. Sağlık ekipleri uçağa çıkarak yaralılara müdahale etti. Diğer yolcular havalimanı bekleme salonuna alındı.

RYANAİR: UÇUŞ SAĞLANACAK

Ryanair, olayla ilgili yaptığı açıklamada yolculardan özür dileyerek, Milano'ya ulaşmaları için yedek uçuş ayarladığını duyurdu. Ancak polis, havacılık otoritelerinin izin vermemesi nedeniyle havayolu şirketinin otobüsle aktarma düzenlediğini açıkladı.

FIRTINA EVLERİN ÇATISINI UÇURDU

Aynı gece bölgeyi etkisi altına alan fırtına nedeniyle birçok evin çatısının uçtuğu ve bazı yapıların oturulamaz hale geldiği bildirildi. Alman Meteoroloji Servisi, bölgede küçük çaplı bir hortum meydana gelmiş olabileceğini açıkladı.